أعلنت السلطات الفرنسية، الأربعاء، العثور على جثث 9 أشخاص لقوا مصرعهم جراء حريق اندلع في مركز لرعاية ذوي الإعاقة بمدينة أوران شمال شرق البلاد.

وقال قائد عمليات الإنقاذ فيليب هاويلر، في تصريح صحفي، إن فرق الإغاثة "عثرت على جثث 9 أشخاص في الطابق الأول تحت أنقاض الحريق".

كما نقل إعلام محلي أن فرق الإنقاذ تتابع البحث عن مفقودين اثنين كانا في المركز وقت اندلاع الحريق.

وصباح الأربعاء، أعلنت السلطات المحلية في أوران "فقدان 11 شخصاً جراء الحريق الذي اندلع في مركز لرعاية ذوي الإعاقة".

وأضافت، في بيان، أنه "بكل أسف، لا شك لدينا في أنهم جميعاً كانوا داخل المركز وقت اندلاع الحريق، ولم يتمكنوا من مغادرته".

ولفتت إلى إجلاء 17 شخصاً من المقيمين في مركز الرعاية بصحة جيدة، فيما نقل آخر إلى المستشفى للعلاج، دون ذكر سبب اندلاع الحريق.

من جانبه، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان: "اندلع حريق في وقت مبكر اليوم، في مؤسسة لرعاية ذوي الإعاقة ببلدة وينتزنهايم بمدينة أوران".

وأضاف، في منشور على منصة إكس: "على الرغم من التدخل السريع والشجاع لرجال الإطفاء، نشعر بالأسى لسقوط العديد من الضحايا"، دون مزيد من التفاصيل.