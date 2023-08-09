سياسة
2 دقيقة قراءة
فرنسا.. حريق يتسبب في مصرع 9 أشخاص بمركز لرعاية ذوي الإعاقة
أعلنت السلطات الفرنسية، الأربعاء، العثور على جثث 9 أشخاص لقوا مصرعهم جراء حريق اندلع في مركز لرعاية ذوي الإعاقة بمدينة أوران شمال شرق البلاد. وصباح الأربعاء، أعلنت السلطات المحلية "فقدان 11 شخصاً جراء الحريق".
فرنسا.. حريق يتسبب في مصرع 9 أشخاص بمركز لرعاية ذوي الإعاقة
فرنسا.. حريق يتسبب في مصرع 9 أشخاص بمركز لرعاية ذوي الإعاقة. / صورة: Reuters
9 أغسطس 2023

أعلنت السلطات الفرنسية، الأربعاء، العثور على جثث 9 أشخاص لقوا مصرعهم جراء حريق اندلع في مركز لرعاية ذوي الإعاقة بمدينة أوران شمال شرق البلاد.

وقال قائد عمليات الإنقاذ فيليب هاويلر، في تصريح صحفي، إن فرق الإغاثة "عثرت على جثث 9 أشخاص في الطابق الأول تحت أنقاض الحريق".

كما نقل إعلام محلي أن فرق الإنقاذ تتابع البحث عن مفقودين اثنين كانا في المركز وقت اندلاع الحريق.

وصباح الأربعاء، أعلنت السلطات المحلية في أوران "فقدان 11 شخصاً جراء الحريق الذي اندلع في مركز لرعاية ذوي الإعاقة".

وأضافت، في بيان، أنه "بكل أسف، لا شك لدينا في أنهم جميعاً كانوا داخل المركز وقت اندلاع الحريق، ولم يتمكنوا من مغادرته".

ولفتت إلى إجلاء 17 شخصاً من المقيمين في مركز الرعاية بصحة جيدة، فيما نقل آخر إلى المستشفى للعلاج، دون ذكر سبب اندلاع الحريق.

من جانبه، قال وزير الداخلية جيرالد دارمانان: "اندلع حريق في وقت مبكر اليوم، في مؤسسة لرعاية ذوي الإعاقة ببلدة وينتزنهايم بمدينة أوران".

وأضاف، في منشور على منصة إكس: "على الرغم من التدخل السريع والشجاع لرجال الإطفاء، نشعر بالأسى لسقوط العديد من الضحايا"، دون مزيد من التفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us