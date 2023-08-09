سياسة
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أمينة أردوغان: تركيا الأمل للمضطهدين وستظل ضمير العالم
أكّدت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان أن بلادها سوف تكون أملاً للمناطق الجغرافية المضطهدة وستظل "ضمير العالم". وأضافت "اسم أمتنا مرتبط بالرحمة والكرم في أواصر قلب كل المظلومين في العالم".
أمينة أردوغان: تركيا الأمل للمضطهدين وستظل ضمير العالم
أمينة أردوغان: تركيا الأمل للمضطهدين وستظل ضمير العالم. / صورة: AA
9 أغسطس 2023

أكّدت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان أن بلادها سوف تظل أملاً للمناطق الجغرافية المضطهدة وستستمر في كونها "ضمير العالم".

جاء ذلك، الأربعاء، خلال كلمة السيدة الأولى أمام السفيرات وزوجات السفراء في مؤتمر السفراء الرابع عشر في العاصمة أنقرة.

وقالت أردوغان: "ستظل تركيا دائماً في الساحة، وستظل ضمير العالم"، مضيفةً "أنا فخورة بأن أكون مع نسائنا، اللواتي سيبنين قرن تركيا في الذكرى المئوية لحرب الاستقلال".

وأشارت السيدة الأولى إلى أن الأراضي المعروفة باسم "جغرافيا القلب" تتجاوز بكثير الحدود المادية التي وصل إليها الأتراك عبر التاريخ، وقالت إن أجواء الأجداد من السلام والتسامح لا تزال قائمة.

وأكدت عقيلة الرئيس التركي أنه "من البلقان إلى اليمن، ومن القدس إلى الحجاز، وحتى إلى القارة الإفريقية، يوجد الكثير من النساء المُحبّات للخير واللاتي بنين جمعيات خيرية".

وأضافت "اسم أمتنا مرتبط بالرحمة والكرم في أواصر قلب كل المظلومين في العالم".

مصدر:TRT عربي
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