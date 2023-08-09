سياسة
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وسط مخاوف من ارتفاع الوفيات.. الصحة العالمية تتعقب سلالات جديدة من كورونا
قال مدير عام منظمة الصحة العالمية إن المنظمة تتعقب حالياً عدّة سلالات من فيروس كورونا، منها السلالة (إي.جي.5) التي تنتشر في الولايات المتحدة وبريطانيا. وأشار إلى أن المنظمة ستنشر في وقت لاحق اليوم تقريراً يقيّم مخاطر السلالة الجديدة.
وسط مخاوف من ارتفاع الوفيات.. الصحة العالمية تتعقب سلالات جديدة من كورونا
وسط مخاوف من ارتفاع الوفيات.. الصحة العالمية تتعقب سلالات جديدة من كورونا. / صورة: Reuters
9 أغسطس 2023

قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الأربعاء، إن المنظمة تتعقب حالياً عدّة سلالات من فيروس كورونا، منها السلالة (إي.جي.5) التي تنتشر في الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف تيدروس: "لا تزال هناك مخاطر من ظهور سلالة أخطر يمكن أن تتسبب في زيادة مفاجئة في عدد الإصابات والوفيات"، مشيراً إلى أن المنظمة ستنشر في وقت لاحق اليوم تقريراً يقيّم مخاطر السلالة الجديدة.

كانت المنظمة قد أصدرت اليوم مجموعة من التوصيات الدائمة المتعلقة بكوفيد-19 والتي حثّت فيها الدول على مواصلة تسجيل البيانات بشأن المرض، وخصوصاً عدد الوفيات الناجمة عنه‭‭ ‬‬ومدى انتشاره، كما أوصت بمواصلة تقديم التطعيم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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