واجهت الشرطة اليونانية الأربعاء اتهامات بتجاهل تحذيرات وردتها قبل أيام بشأن وصول مشجّعي كرة قدم كروات عنيفين إلى أثينا، وذلك غداة مقتل شاب يوناني في شجار اندلع بين مشجّعين يونانيين وآخرين كروات.

ومثُل أكثر من 100 شخص أمام المدّعين العامّين اليونانيين الأربعاء في قضية شجار جماعي دامٍ اندلع الثلاثاء قرب أثينا قبل مباراة التأهل لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بين أيك أثينا ونادي دينامو زغرب الكرواتي.

وأُلغيت المباراة عقب مقتل مشجع يوناني يبلغ من العمر 29 عاماً ويدعى ميخاليس كاتسوريس.

وقتل كاتسوريس بعد تعرضه للطعن في مواجهات بين مشجعين من الفريقين المتنافسين قرب استاد نيا فيلادلفيا، حيث جرى إلقاء قنابل صوتية وحجارة وزجاجات حارقة.

وقال المدّعون العامّون إنّه سيجري التحقيق مع المشتبه بهم ومعظمهم من الكروات، بتهمة القتل العمد وحيازة قنابل، والانتماء إلى منظمة إجرامية.

وزادت حدّة الغضب من عملية القتل بسبب معلومات مفادها أنّ الشرطة اليونانية لم توقف مجموعة كبيرة من المشجعين الكروات من مثيري الشغب، بعد أن حذّرتها زغرب من أنّهم قادمون إلى أثينا.