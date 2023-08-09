أجْلت النرويج الآلاف، الأربعاء، جراء فيضان الأنهار وبلوغه أعلى مستوياته في 50 عاماً على الأقل لتغمر المياه المنازل والشركات أو تجرفها الانهيارات الأرضية.

وأغلقت السلطات الطرق الرئيسية وعلّقت خدمات القطارات في مناطق واسعة بجنوب النرويج إذ فاضت مياه الأنهار على ضفافها. وحذّرت السلطات من مزيد من الفيضانات في الأيام المقبلة مع اندفاع المياه في اتجاه المناطق الساحلية المنخفضة.

وقالت وزارة العدل والأمن العام لقناة تي. في.2 النرويجية إن الحكومة قررت الأربعاء، إرسال مزيد من طائرات الهليكوبتر للمشاركة في جهود الإجلاء.

و لم تسجل السلطات وفيات حتى الآن جراء الكارثة.

وهبّت الرياح العاتية وهطلت الأمطار الغزيرة ووقعت الانهيارات الأرضية في أجزاء مختلفة بمنطقة دول الشمال في الأيام القليلة الماضية، ما أدّى إلى انقطاع الكهرباء في فنلندا وفيضانات في قرى بالنرويج والسويد فضلاً عن تعليق حركة النقل العام في أكثر المناطق تضرراً.