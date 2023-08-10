سياسة
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أوكرانيا.. 3 قتلى إثر قصف زابوريجيا.. وروسيا تسقط مسيّرات قرب القرم وموسكو
تمكنت الدفاعات الجوية الروسية من إسقاط 11 طائرة أوكرانية مسيّرة قرب القرم، وطائرتين كانتا باتجاه موسكو. بينما أعلنت كييف سقوط قتلى ومصابين إثر هجوم روسي على مدينة زابوريجيا شرق البلاد.
أوكرانيا.. 3 قتلى إثر قصف زابوريجيا.. وروسيا تسقط مسيّرات قرب القرم وموسكو
روسيا تسقط 13 طائرة مسيّرة قرب القرم وموسكو / صورة: Reuters
10 أغسطس 2023

أعلنت وزارة الدفاع الروسية في ساعة مبكرة من صباح الخميس أنها أسقطت ليلاً 11 طائرة أوكرانية مسيّرة بالقرب من شبه جزيرة القرم، بالإضافة إلى طائرتين مسيّرتين كانتا تحلقان باتجاه العاصمة موسكو.

وقالت الوزارة في بيان "دُمرت طائرتان مسيّرتان كانتا تحلقان باتجاه مدينة موسكو".

وأضافت "بالقرب من مدينة سيفاستوبول، أصيبت طائرتان مسيّرتان بأنظمة دفاعية مضادة للطائرات كانتا في الخدمة، وأُخضعت تسع طائرات أخرى بوسائل الحرب الإلكترونية وتحطمت في البحر الأسود قبل أن تصل إلى أهدافها".

وأشارت الوزارة إلى عدم ورود معلومات عن وقوع ضحايا أو أضرار في أي من المناطق المعنية.

وأتت هذه الضربات غداة إعلان روسيا إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين كانتا في طريقهما إلى موسكو، في رابع هجوم على الأقل يقع قرب العاصمة الروسية في أقل من أسبوع.

وكانت موسكو بمنأى عن الهجمات منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، إلى أن بدأت تستهدف بهجمات في الأشهر الأخيرة.

وتعرضت شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من أوكرانيا العام 2014 لسلسلة هجمات خلال النزاع وتكثفت الضربات في الأسابيع الأخيرة.

وقالت روسيا السبت إنها أسقطت مسيّرة فوق البحر قرب سيفاستوبول التي تضم مقر أسطول البحر الأسود الروسي.

في يوليو/تموز، أدى هجوم بمسيرة أوكرانية في القرم إلى تفجير مخزن للذخيرة وألحق أضراراً بجسر فوق مضيق كيرتش يربط شبه الجزيرة بالبر الروسي الرئيسي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذّر الشهر الماضي من أن "الحرب" آتية إلى روسيا مع تحول "مراكز وقواعد عسكرية ذات دلالات رمزية" إلى أهداف.

قصف زابوريجيا

وفي أوكرانيا، ​​​​​​​قال زيلينسكي إن 3 أشخاص على الأقل قتلوا، مساء الأربعاء، في هجوم صاروخي روسي على مدينة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد.

وأضاف زيلينسكي، في بيان نشره عبر تطبيق تلغرام: "استهدف هجوم جديد من الإرهابيين الروس مدينة زابوريجيا، وحتى الآن، أُبلغ عن مقتل 3 أشخاص، تعازيَّ لأسر الضحايا".

وأكد أن "عمليات الإنقاذ مازالت جارية في المنطقة، بهدف تزويد جميع الضحايا بالمساعدة اللازمة".

واختتم زيلينسكي قائلاً إن "جريمة الحرب التي ترتكبها روسيا ستواجه عقوبتها بالتأكيد، وسيكون الرد على الإرهابيين الروس في الخطوط الأمامية، بفضل أبطالنا المحاربين".

وفي بيان منفصل، قال حاكم زابوريجيا يوري مالاشكو عبر تلغرام إن كنيسة ومتاجر في حي شيفتشينكيفسكي بالمدينة دمرت بأسلحة "عالية الدقة".

وأضاف مالاشكو: "نعمل على إزالة تداعيات أفعال الدولة الإرهابية".

وأكد المسؤول المحلي إصابة 7 أشخاص على الفور، في حصيلة ضحايا مرشحة للارتفاع "نظراً لتكسر النوافذ في العديد من الشقق بالمباني الشاهقة، وتناثر شظايا الزجاج".

وأسفرت الحرب الروسية الأوكرانية عن مقتل أكثر من 9 آلاف و300 مدني، وإصابة أكثر من 16 ألفاً و600، وفقاً لأحدث أرقام الأمم المتحدة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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