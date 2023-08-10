أكدت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، أن المتحوّر الجديد لفيروس كورونا EG.5 يمثل "خطراً منخفضاً" على الصحة العامة على الصعيد العالمي.

وذكرت المنظمة في تقييمها للمخاطر: "بناءً على الأدلة المتاحة، قُيّمت مخاطر الصحة العامة التي يشكلها EG.5 على أنها منخفضة على المستوى العالمي".

وحذرت من أن متحوّر EG.5 قد ينتشر على مستوى العالم ويسهم في زيادة حالات الإصابة بسبب خصائصه الوراثية وتقديرات معدل الانتشار.

واستبعدت المنظمة وجود دليل يشير إلى إمكانية ارتباط مباشر بين المتحوّر الجديد وزيادة في شدة المرض، رغم أن العديد من البلدان قد شهدت زيادة في الحالات والاستشفاء بسبب ارتفاع انتشار EG.5.

وتعتبر هذه السلالة السريعة الانتشار هي الأكثر انتشاراً في الولايات المتحدة والسبب في أكثر من 17% من الإصابات وفي تفشي المرض في أنحاء البلاد. واكتُشفت السلالة الجديدة أيضاً في الصين وكوريا الجنوبية واليابان وكندا وغيرها من البلدان.

وجاء تقييم المخاطر بعد ساعات من قول رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن المنظمة تتعقب أنواعاً متعددة من فيروس كورونا، بما في ذلك سلالة EG.5 التي تنتشر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وأودى كوفيد-19 بحياة ما يربو على 6.9 مليون شخص على مستوى العالم، فضلاً عن إصابته أكثر من 768 مليوناً منذ ظهور الفيروس.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي الجائحة في مارس/آذار 2020، وأنهت حالة الطوارئ العالمية المتعلقة بالمرض في مايو/أيار من العام الحالي.