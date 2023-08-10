سياسة
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الصادرات التركية إلى المغرب تتجاوز 2 مليار دولار عام 2022
ارتفعت قيمة الصادرات التركية إلى المغرب عام 2022 إلى أكثر من 2 مليار دولار، في إطار اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين البلدين.
الصادرات التركية إلى المغرب تتجاوز 2 مليار دولار عام 2022
الصادرات التركية إلى المغرب تتجاوز 2 مليار دولار عام 2022 / صورة: AA
10 أغسطس 2023

قال مكتب الصرف المغربي (الهيئة الحكومية المكلفة إحصاء التجارة الخارجية)، الأربعاء، إن واردات البلاد من السلع التركية، صعدت بنسبة 20.5% على أساس سنوي في عام 2022.

وجاء في التقرير الصادر، الأربعاء، أن واردات المملكة في إطار اتفاقية التبادل الحر مع تركيا، ارتفعت إلى 27.1 مليار درهم (2.79 مليار دولار) عام 2022.

وفي أبريل/نيسان 2004، وقّع المغرب مع تركيا اتفاقية التبادل الحر بين البلدين، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في يونيو/حزيران 2006.

وباستثناء عام انتشار وباء كورونا، لم تشهد الواردات المغربية من تركيا أي تراجع منذ عام 2014 على الأقل، بحسب البيانات التاريخية الصادرة عن مكتب الصرف.

وأضاف التقرير: "معظم المبادلات التجارية للمغرب لعام 2022، تمت مع أوروبا بحصة تبلغ 58.8%".

وأوضح أن 27.4% من المبادلات التجارية للمغرب، تمت مع إسبانيا في 2022، وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بـ23.1% ثم إيطاليا بـ7.7%، وتركيا رابعة بنسبة 7.2%".

وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال وزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور، إن علاقات بلاده التجارية مع تركيا تشهد "تحولاً كبيراً"، وتحققت فيها الكثير من الإيجابيات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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