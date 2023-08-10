استُشهد، الخميس، شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة زواتا غربي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلن تلفزيون فلسطين "استشهاد شاب متأثراً بإصابة بالغة الخطورة أصيب بها إثر إطلاق الاحتلال النار عليه في منطقة زواتا غربي نابلس".

وأكد التلفزيون أن "الشهيد هو أمير أحمد خليفة من مخيم العين وسط نابلس".

ولم يذكر تفاصيل عن ظروف مقتل الشاب، وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية خاصة تابعة لجيش الاحتلال أطلقت النار على الشاب خليفة ونقل إلى مستشفى رفيديا مصاباً إصابة حرجة ثم فارق الحياة.

وأضاف الشهود، أن الشاب مطلوب وملاحق من الجيش الإسرائيلي منذ أشهر.

وتشهد الضفة الغربية، منذ شهور، حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.