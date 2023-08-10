سياسة
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الضفة الغربية.. اسشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
استُشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها منطقة زواتا غرب نابلس. على حين أكد شهود أن الشاب ملاحق من جيش الاحتلال منذ أشهر.
الضفة الغربية.. اسشهاد شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في نابلس
استشهاد الشاب أمير أحمد خليفة برصاص الاحتلال الإسرائيلي وسط نابلس/ صورة: وسائل التواصل / Others
10 أغسطس 2023

استُشهد، الخميس، شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامه بلدة زواتا غربي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وأعلن تلفزيون فلسطين "استشهاد شاب متأثراً بإصابة بالغة الخطورة أصيب بها إثر إطلاق الاحتلال النار عليه في منطقة زواتا غربي نابلس".

وأكد التلفزيون أن "الشهيد هو أمير أحمد خليفة من مخيم العين وسط نابلس".

ولم يذكر تفاصيل عن ظروف مقتل الشاب، وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية خاصة تابعة لجيش الاحتلال أطلقت النار على الشاب خليفة ونقل إلى مستشفى رفيديا مصاباً إصابة حرجة ثم فارق الحياة.

وأضاف الشهود، أن الشاب مطلوب وملاحق من الجيش الإسرائيلي منذ أشهر.

وتشهد الضفة الغربية، منذ شهور، حالة تصعيد شديد جراء اقتحامات الجيش الإسرائيلي للمدن والبلدات الفلسطينية، واعتداءات المستوطنين وهجماتهم على القرى والبلدات الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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