أصيب 6 مدنيين مساء الأربعاء، بقصف صاروخي نفذه تنظيم "PKK/ YPG" الإرهابي على مخيم للنازحين في مدينة عفرين شمال سوريا.

وشن التنظيم الإرهابي هجومه انطلاقاً من منطقة تل رفعت التي يواصل احتلالها شمال محافظة حلب، والتي كان ينبغي أن ينسحب منها بموجب التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

واستهدف التنظيم الإرهابي مخيماً للنازحين بصاروخين، ما تسبب بإصابة ستة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال. ونُقل الجرحى إلى المستشفيات المجاورة في المنطقة.

ويواصل تنظيم "YPG" (ذراع PKK الإرهابي في سوريا) الذي طُرد من منطقة عفرين بريف حلب عبر عملية "غصن الزيتون" احتلاله لمدينة تل رفعت.

ويواصل التنظيم الإرهابي شن هجماته بين الفينة والأخرى على التجمعات السكنية في جرابلس وعفرين وأعزاز ومواقع الجيش الوطني السوري على خطوط التماس.