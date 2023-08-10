سياسة
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بينهم أطفال.. إصابة 6 مدنيين بقصف لإرهابيي "YPG" على عفرين شمالي سوريا
تعرّض مدنيون في مخيم للنازحين بمنطقة عفرين شمال سوريا إلى هجوم صاروخي نفذه تنظيم "YPG" الإرهابي، أصيب على أثره ستة أشخاص، بينهم ثلاثة أطفال.
بينهم أطفال.. إصابة 6 مدنيين بقصف لإرهابيي "YPG" على عفرين شمالي سوريا
إصابة مدنيين في سوريا بقصف صاروخي لتنظيم YPG الإرهابي/ صورة: AA
10 أغسطس 2023

أصيب 6 مدنيين مساء الأربعاء، بقصف صاروخي نفذه تنظيم "PKK/ YPG" الإرهابي على مخيم للنازحين في مدينة عفرين شمال سوريا.

وشن التنظيم الإرهابي هجومه انطلاقاً من منطقة تل رفعت التي يواصل احتلالها شمال محافظة حلب، والتي كان ينبغي أن ينسحب منها بموجب التفاهم المبرم بين تركيا وروسيا في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2019.

واستهدف التنظيم الإرهابي مخيماً للنازحين بصاروخين، ما تسبب بإصابة ستة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال. ونُقل الجرحى إلى المستشفيات المجاورة في المنطقة.

ويواصل تنظيم "YPG" (ذراع PKK الإرهابي في سوريا) الذي طُرد من منطقة عفرين بريف حلب عبر عملية "غصن الزيتون" احتلاله لمدينة تل رفعت.

ويواصل التنظيم الإرهابي شن هجماته بين الفينة والأخرى على التجمعات السكنية في جرابلس وعفرين وأعزاز ومواقع الجيش الوطني السوري على خطوط التماس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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