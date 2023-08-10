سياسة
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الاستخبارات التركية تقبض على إرهابيين من داعش في عملية بشمالي سوريا
ذكرت مصادر أمنية تركية أن جهاز الاستخبارات الوطني دعم عملية للجيش الوطني السوري قبض خلالها على 3 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في منطقة عملية نبع السلام، كانوا يخططون لتنفيذ عمل إرهابي في شمالي سوريا.
الاستخبارات التركية تقبض على إرهابيين من داعش في عملية بشمالي سوريا
الاستخبارات التركية تقبض على إرهابيين من داعش في عملية بشمالي سوريا / صورة: TRT
10 أغسطس 2023

ألقت الاستخبارات التركية القبض على 3 إرهابيين في تنظيم داعش خلال تحضيرهم لعملية شمالي سوريا.

وذكرت مصادر أمنية تركية، الخميس، أن قوات في الجيش الوطني السوري نفذت عملية دعمتها الاستخبارات التركية عملياً واستخباراتياً ضد تنظيم داعش الإرهابي في منطقة عملية "نبع السلام"

وأوضحت المصادر أنه نتيجة للتعاون بين الاستخبارات التركية والجيش الوطني السوري كُشف عن مواقع لعناصر من تنظيم داعش الإرهابي يتولون مواقع قيادة داخل التنظيم.

وأكدت أن قوات الأمن المحلية التابعة للجيش الوطني السوري نفذت عملية دعمتها الاستخبارات التركية استخباراتيا وعملياً في منطقة نبع السلام، ألقت القبض فيها على 3 إرهابيين من داعش كانوا يعدون لعملية إرهابية.

وأضافت أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط كميات كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر.

وأوضحت أن من بين الأسلحة والذخائر المضبوطة قذائف "آر بي جي" مضادة للدبابات والأفراد وبنادق آلية وقنابل يدوية، إضافة إلى دراجات نارية.

وشددت أن الاستخبارات التركية تكافح التنظيمات الإرهابية في سوريا ومناطق أخرى بحزم.

وقالت إن تركيا لا تفرق بين التنظيمات الإرهابية بمختلف مسمياتها إن كانت داعش أو القاعدة أو "PKK" في مكافحة الإرهاب.

يذكر أن القوات التركية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، نفذت عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمالي سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"YPG/PKK".

وطهرت عبر العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الأراضي من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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