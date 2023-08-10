طالبت فلسطين الخميس إسبانيا باتخاذ إجراءات ضد شركتين تتبعان لها تعملان في المستوطنات الإسرائيلية في القدس، لمخالفتهما القانون الدولي.

وقال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، إنه طالب في رسالة إلى نظيره وزير الصناعة والتجارة والسياحة الإسباني هيكتور خوسيه إيرنانديز "باتخاذ إجراءات عاجلة بحق شركتين إسبانيتين تسهمان في إنشاء مشروع القطار الإسرائيلي الخفيف في القدس المحتلة".

وأوضح أن وزارته وجهات فلسطينية أخرى "تتابع من كثب الشركات التي تعمل في المستوطنات غير القانونية وغير الشرعية".

وأكد العسيلي، أن "أي إجراء أو تعامل مع جهة غير قانونية هو إجراء غير شرعي يستوجب المحاسبة والوضع في قوائم الشركات التي تتعامل مع المستوطنات ومعرضة لإجراءات قانونية".

وكشف أنه أوضح في رسالته إلى نظيره الإسباني أن الشركات تعمل في مستوطنات شرقي القدس، وهذا له تأثير سلبي على المواطنين فيها، وما تسببه المستوطنات من تغيير جوهري في تراث القدس وشكل المدينة.

والأربعاء، قالت وزارة الاقتصاد الفلسطينية في بيان إن الشركتين المتورطتين في أعمال استيطانية هما "CAF" و"GMV" المتخصصتين في بناء السكك الحديدية.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أصدر عام 2016 قراراً طالب فيه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان بإعداد قاعدة بيانات لجميع مؤسسات الأعمال المشاركة في الأنشطة الاستيطانية وحُددت 112 شركة ضمن "القائمة السوداء" أزيل منها 15 لاحقاً.

وفي يوليو/تموز 2023 اعتمد المجلس قراراً آخر يتيح تحديث تلك القائمة باستمرار.