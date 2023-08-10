قال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز يوم الأربعاء إن تطبيق ثريدز التابع للشركة سيشهد إضافة خصائص جديدة مثل إمكانية مشاركة المنشورات عبر رسائل إنستغرام، وسط مساعٍ للاحتفاظ بمستخدمي التطبيق الجديد.

وفقد ثريدز، الذي ينافس منصة "إكس" المعروفة سابقاً باسم تويتر، أكثر من نصف مستخدميه في الأسابيع التي أعقبت إطلاقه الصاخب.

وتخطى عدد المشتركين في التطبيق 100 مليون في غضون خمسة أيام من إطلاقه في أوائل يوليو/تموز.

وقال مسؤول الإنتاج كريس كوكس في اجتماع في يوليو/تموز إن ميتا تنظر في إضافة مزيد من وسائل إعادة جذب المستخدمين مثل "التأكد من ظهور (منشورات) ثريدز المهمة‭‭ ‬‬في أثناء المرور على صفحة إنستغرام".

وقال زوكربيرغ في منشور الأربعاء، إن التحديثات الجديدة ستتضمن كذلك زراً يُسهل الإشارة إلى حساب شخص ما في ثريدز.

وتتطلع الشركة كذلك إلى إضافة إمكانية البحث وإتاحة نسخة على الإنترنت لتطبيق ثريدز في الأسابيع المقبلة.