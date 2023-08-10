سياسة
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العاصفة "خانون" تضرب كوريا الجنوبية وتسبب إجلاء الآلاف وإلغاء مئات الرحلات
ضربت عاصفة قوية كوريا الجنوبية مساء الأربعاء، ما دفع السلطات إلى إجلاء آلاف السكان وإلغاء مئات الرحلات. وتتوقع الأرصاد الجوية استمرار هطل أمطار غزيرة حتى صباح الجمعة.
العاصفة "خانون" تضرب كوريا الجنوبية وتسبب إجلاء الآلاف وإلغاء مئات الرحلات
السلطات الكورية الجنوبية تجلي آلاف السكان خوفاً من العاصفة "خانون" / صورة: AFP
10 أغسطس 2023

ألغيت رحلات مئات الطائرات والقطارات، الخميس، في بوسان بجنوب كوريا الجنوبية إذ أُجلي أكثر من عشرة آلاف شخص من باب الاحتراز بسبب العاصفة خانون.

وبعدما اجتاحت اليابان، توجهت العاصفة المصحوبة بأمطار غزيرة ورياح عنيفة إلى جنوب شبه الجزيرة الكورية، إذ لامست البر قرابة الساعة 9:30 (00:30 ت.غ).

وأفادت الأرصاد الجوية الكورية الجنوبية أن العاصفة ستتوجه بعد ذلك إلى شمال شبه الجزيرة.

ولم يسجل وقوع ضحايا بعد ظهر الخميس، حسب وكالة يونهاب.

ودعا رئيس الوزراء هان دوك سو السلطات المحلية إلى إجلاء جميع السكان من المناطق المعرضة للخطر، فيما طلبت وزارة الداخلية من السكان "الامتناع عن الخروج حتى انتهاء الإعصار".

وصدرت إنذارات بحصول إعصار عبر أنحاء البلاد ومن المتوقع هطل أمطار غزيرة حتى صباح الجمعة قد تصل إلى 500 ملم في المناطق الساحلية في شمال شرق البلاد وبين 100و200 ملم في سيئول ومحيطها.

واجتاحت رياح شديدة تصل سرعتها إلى 145 كلم في الساعة مدينة بوسان الساحلية، إذ أغلقت متاجر ومقاه عديدة، كما تساقطت أمطار غزيرة على العاصمة سيئول.

وألغي ما لا يقل عن 330 رحلة حتى الخميس وعلقت الرحلات البحرية وعبر السكك الحديدية، بحسب السلطات.

وأفادت وزارة التربية عن إغلاق أكثر من 1500 حضانة ومدرسة أو إرجاء الحصص الدراسية أو إجرائها عبر الإنترنت.

وأُجليت عشرات آلاف الكشافة الثلاثاء من المخيم الكشفي العالمي (جمبوري) في جنوب كوريا الجنوبية، بعد أسبوع من تعرضهم لموجة قيظ شديدة.

وفي منتصف يوليو/تموز، قضى أكثر من 40 شخصاً بسبب الفيضانات وانزلاقات التربة في وسط موسم الأمطار.

وفي 2022 سجلت كوريا الجنوبية أمطاراً غزيرة وفيضانات قياسية أوقعت 11 قتيلاً.

وأفادت الحكومة آنذاك عن تسجيل أعلى مستوى أمطار منذ بدء تدوين هذه البيانات قبل 115 عاماً، مشيرة إلى مفاعيل التغير المناخي.

وفي اليابان تسببت العاصفة بإصدار إنذار بأعلى مستوى في بعض أنحاء منطقة ميازاكي الجنوبية خلال الليل مع حض السكان على "الاحتماء فوراً" بسبب مخاطر تشكيل سيول من الوحول.

وكان التيار الكهربائي لا يزال مقطوعاً صباح الخميس عن أكثر من عشرة آلاف منزل في جزيرة كيوشو بجنوب اليابان.

وألغت شركتا Japan Airlines وAll Nippon Airways قرابة ثمانين رحلة الخميس، على ما أفاد المتحدثان باسم الشركتين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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