سياسة
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أوكرانيا: بإمكان الدبلوماسية التركية إعادة اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود
صرح وزير الخارجية الأوكراني بأن بلاده تعتقد بإمكانية نجاح جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في استئناف اتفاقية نقل الحبوب عبر البحر الأسود، كما أكدت أن كييف تسعى لإيجاد مسارات بديلة.
أوكرانيا: بإمكان الدبلوماسية التركية إعادة اتفاقية الحبوب عبر البحر الأسود
وزير الخارجية الأوكراني يؤكد أن بإمكان الرئيس التركي ضمان استئناف اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود / صورة: AA
10 أغسطس 2023

أكد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، أن بإمكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ضمان استئناف اتفاقية ممر الحبوب عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في تصريح أدلى به لصحيفة "كوريري ديلا سيرا" الإيطالية، بشأن إمكانية استئناف العمل باتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال كوليبا: "أعتقد أن الرئيس أردوغان يمكنه فعل ذلك، نحن نعلم أن الدبلوماسية التركية تعمل مع الروس".

وأضاف: "في الوقت نفسه، نعمل على بناء مسارات بديلة لتصدير الحبوب والمنتجات الأخرى دون المرور عبر البحر الأسود".

وفي 22 يوليو/تموز 2022، وقّعت روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، مبادرة البحر الأسود المعروفة إعلامياً بـ"صفقة الحبوب"، التي تقضي بإخراج الحبوب والمنتجات الغذائية الأوكرانية عبر البحر الأسود من 3 موانئ، بما فيها ميناء أوديسا.​​​​​​​

وفي 17 يوليو الماضي، رفضت موسكو تمديد الاتفاقية، وقالت إنها "ستمددها حال تنفيذ الجزء الروسيّ منها" المتعلق برفع العقوبات عن القطاع الزراعي الخاص بها.

وتسعى تركيا لاستئناف الاتفاقية من جديد وتقود في سبيل ذلك حراكاً سياسياً مع مختلف الأطراف، وأكدت في مناسبات مختلفة تمسكها بالمسار الرباعي (روسيا-أوكرانيا-تركيا-الأمم المتحدة) كإطار للاتفاقية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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