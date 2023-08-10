كشف الجنرال عبد الرحمن تشياني الذي قاد الانقلاب العسكري في النيجر الشهر الماضي، النقاب عن مجلس وزراء انتقالي مكون من 21 وزيراً، الخميس، بينهم ضباط جيش ومدنيون.

وعيّن تشياني رئيس الوزراء الانتقالي علي محمد لمين زين وزيراً لماليته.

وشغل زين (58 عاماً)، منصب وزير المالية في عهد مامادو تانجا، رئيس النيجر الراحل الذي قاد البلاد من 1999 إلى 2010 بعد عودة البلاد إلى الحكم المدني.

وعُيّن زين رئيس وزراء انتقالياً للبلاد في وقت سابق من الأسبوع الجاري.

وحتى وقت قريب، شغل منصب الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقي (AfDB) في تشاد.

وعُيّن الفريق ساليفو مودي وزيراً للدفاع، وباكاري ياو سانجار وزيراً للخارجية.

كما عُيّن العقيد أمادو عبد الرحمن، المتحدث باسم المجلس العسكري، وزيراً للشباب والرياضة.

جاءت هذه الخطوة قبل بدء زعماء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قمة طارئة ثانية في نيجيريا لمناقشة الأزمة السياسية في النيجر، بعد تجاهل قادة الانقلاب إنذاراً بالتنازل عن السلطة.

وفي 26 يوليو/تموز المنصرم، قاد رئيس وحدة الحرس الرئاسي الجنرال عبد الرحمن تشياني، انقلاباً عسكرياً في النيجر أطاح حكم الرئيس محمد بازوم المحتجَز بالقصر الرئاسي منذ ذلك الحين، ما قوبل باستنكار دولي ودعوات لإعادة أول رئيس منتخَب ديمقراطياً في البلاد إلى منصبه.