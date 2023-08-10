أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، أن حكومته تسعى لبناء 6.5 مليون شقة سكنية في عموم البلاد ضمن مشروع تحول عمراني مقاوم للزلازل.

جاء ذلك في كلمة له عبر الفيديو خلال حفل وضع حجر أساس مشاريع تحول عمراني في ولاية قهرمان مرعش جنوب البلاد التي ضربها الزلزال قبل ستة أشهر.

وأوضح الرئيس أردوغان خلال الحفل، "أننا اليوم نضع حجر الأساس لبناء 9 آلاف و74 مسكناً، و231 محل عمل". وأكد الرئيس أن 913 مسكناً تُبنى من خلال تبرعات فاعلي خير، الذين توجَّه الرئيس إليهم بالشكر.

وقال أردوغان: "نهدف لإعادة بناء 6.5 مليون شقة سكنية بسرعة في جميع أنحاء تركيا، وعندما نستكمل المشروع ستكون مدننا أجمل وجاهزة للزلازل".

وأوضح أن الحكومة أنجزت بناء 3.3 مليون شقة سكنية في إطار مشروع التحول العمراني خلال العقدين الماضيين، وبذلك أسهمت الحكومة في تأمين سكن آمن لـ20 مليون مواطن.

وأكد أنها ستُعيد إعمار البنى التحتية في جميع المدن التي دمرها زلزال 6 فبراير/شباط.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي في أبريل/نيسان الماضي حملة تحول عمراني بإسطنبول تتكفل الحكومة فيها بنصف تكاليف إعادة بناء المباني القديمة، وفي العقود الماضية أولت الحكومة التركية أهمية لهذا الملف عبر سلسلة من المشاريع والقوانين.