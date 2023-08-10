سياسة
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القوات المسلحة التركية تحيّد 995 إرهابياً في 2023
أفادت وزارة الدفاع التركية بأن القوات المسلحة حيّدت 995 إرهابياً هذا العام. وتستمر العمليات واسعة النطاق بمنطقة "المخلب-القفل" شمالي العراق ضد تنظيم PKK الإرهابي، حتى تطهير المنطقة تماماً من الإرهاب.
القوات المسلحة التركية تحيّد 995 إرهابياً في 2023
آق تورك: القوات المسلحة تُحيِّد 995 إرهابياً في 2023 / صورة: AA
10 أغسطس 2023

أعلن مستشار العلاقات العامة والإعلام في وزارة الدفاع التركية، زكي آق تورك، أن قوات بلاده حيدت 995 إرهابيا داخل البلاد وشمالي العراق وسوريا منذ مطلع العام الحالي.

وقال آق تورك في إحاطة إعلامية، الخميس، إن القوات المسلحة التركية تمكنت من "تحييد 995 إرهابياً منذ مطلع العام، بينهم 53 في الأيام السبعة الماضية" داخل البلاد وشمالي سوريا والعراق.

وأشار إلى استمرار العمليات واسعة النطاق في منطقة "المخلب-القفل" شمالي العراق، مؤكدا أن أنشطة القوات المسلحة "ستتواصل حتى تطهير المنطقة تماما من الإرهاب".

وأوضح أن القوات التركية تمكنت من تحييد 38 ألفا و338 إرهابيا منذ 24 يوليو/ تموز 2015، خلال العمليات العسكرية داخل تركيا وخارجها.

وأوضح أن القوات المسلحة التركية حققت نجاحًا كبيرًا في مكافحة الإرهاب، وأنها تحمي حقوق ومصالح البلاد وأمن حدودها.

وأكد أن القوات المسلحة التركية تدعم القضايا العادلة للدول الشقيقة والصديقة والمتحالفة وتواصل المساهمة في السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.

وبين أن قوات بلاده حيدت حتى اليوم 586 إرهابيا خلال عملية "المخلب - القفل" المستمرة في شمال العراق، وضبطت كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمتفجرات ودمرت الكثير من ملاجئ الإرهابيين.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل PKK الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة PKK الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

وفيما يخص أمن الحدود التركية، قال آق تورك إن قوات حرس الحدود التركية ألقت القبض على 284 شخصًا خلال محاولتهم دخول الأراضي التركية بطرق غير قانونية في الأيام السبعة الم اضية.

وأضاف أن قوات بلاده منعت أيضا 2991 شخصا من عبور الحدود بشكل غير قانوني خلال الأيام السبعة الماضية.

وبين أن عدد الأشخاص الذين تم القبض عليهم خلال محاولتهم دخول الأراضي التركية بشكل غير قانوني خلال العام الحالي وصل إلى 4752.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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