سياسة
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أيسو تورك أوغلو.. أول تركية تقطع القنال الشمالي بعد السباحة 12 ساعة متواصلة
أصبحت أيسو ترك أوغلو أول سباحة تركية تقطع القنال الشمالي بين أيرلندا واسكتلندا بعد أن سبحت لمدة بلغت 12 ساعة، وسبق أن قطعت ترك أوغلو القنال الإنجليزي الفاصل ما بين فرنسا وانجلترا.
أيسو تورك أوغلو.. أول تركية تقطع القنال الشمالي بعد السباحة 12 ساعة متواصلة
رافق قارب السباحة أيسو خلال سباحتها، وذلك لمواجهة الاخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتحديداً من قناديل البحر السامة / صورة: AA
11 أغسطس 2023

تمكنت السباحة التركية أيسو تورك أوغلو "22 عاماً"، من اجتياز القنال الشمالي الفاصل بين أيرلندا الشمالية واسكتلندا، لتصبح أول سباحة تركية تحقق ذلك.

وما أن قطعت ترك أوغلو المسافة رفعت العلم التركي احتفالاً بالإنجاز الذي أهدته للذكرى المئوية الأولى للجمهورية التركية.

وبدأت أيسو السباحة انطلاقاً من شواطئ أيرلندا الشمالية في تمام الساعة 7:44 من صباح يوم الأربعاء، واستمرت في السباحة لما يقرب من 12 ساعة، إذ وصلت إلى سواحل اسكتلندا في تمام الساعة 19.32 مساءً.

وقطعت السباحة التركية المسافة دون توقف، وجرى تزويدها بمجموعة من الأغذية المعدة خصوصاً لها، ومسكنات الألم، إذ أصيبت خلال السباحة بحروق باردة لانخفاض درجة حرارة المياه التي وصلت إلى 13 درجة مئوية.

ورافق قارب السباحة أيسو خلال سباحتها، وذلك لمواجهة الاخطار التي يمكن أن تتعرض لها، وتحديداً من قناديل البحر السامة، التي رافقتها في بعض الأوقات، وفي أحيان أخرى سبحت ترك أوغلو مع الدلافين.

وفي يوليو/تموز 2022، أصبحت أصغر سباحة تركية تقطع القنال الإنجليزي الفاصل ما بين إنجلترا وفرنسا، بعد أن سبحت بشكل متواصل لـ16 ساعة و28دقيقة.

وولدت أيسو في مدينة بودروم عام 2001، وتعلمت السباحة في عمر السابعة، وبدأت الاحتراف في مجال السباحة المفتوحة منذ عمر الرابعة عشر، وفي أول مشاركة دولية، فازت أيسو بالمرتبة الأولى في سباق " Aquamasters" لفئة السيدات مسافة 6 كيلومترات.

وإلى جوار مشوارها الرياضي، أنهت أيسو السنة الدراسة الثالثة تخصص التدريب في كلية العلوم الرياضية في جامعة إيجة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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