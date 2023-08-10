تعرض وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، الخميس، لمحاولة اغتيال في منطقة الحازمية محلة جسر الباشا بالعاصمة بيروت.

وقالت وسائل إعلام لبنانية من بينها قناة "إم تي في": "تعرَّض موكب الوزير لإطلاق نار في منطقة جسر الباشا بالعاصمة بيروت، والوزير سليم بخير في مكان آمن لكن سيارته أُصيبت بعدة طلقات".

وأضافت أن الوزير نجا من محاولة اغتيال بعدما أُطلق النار على سيارته بشكل مباشر من مجهولين في منطقة الحازمية.

وأعلن الوزير في اتصال هاتفي مع ذات القناة، أنه بخير وهو في المستشفى، مشيراً إلى "تضرر الزجاج الخلفي للسيارة".

وفي وقت لاحق أعلن المكتب الإعلامي لسليم في بيان مقتضب، أنه "بخير لكن أُصيب الزجاج الخلفي لسيارته بالرصاص" دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 12:50 (ت.غ) لم يصدر بيان أو تصريح رسمي حول الحادثة.