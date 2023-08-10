سياسة
2 دقيقة قراءة
لبنان.. وزير الدفاع ينجو من محاولة اغتيال بعد إطلاق مجهولين النار على موكبه
نجا وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، بعد تعرّض موكبه لإطلاق نار، لكنّ سيارته أُصيبت بعدة طلقات. وأعلن المكتب الإعلامي لسليم أنه "بخير لكن أُصيب الزجاج الخلفي لسيارته بالرصاص".
لبنان.. وزير الدفاع ينجو من محاولة اغتيال بعد إطلاق مجهولين النار على موكبه
موكب وزير الدفاع اللبناني يتعرض لإطلاق نار من مجهولين / صورة: Reuters
10 أغسطس 2023

تعرض وزير الدفاع اللبناني موريس سليم، الخميس، لمحاولة اغتيال في منطقة الحازمية محلة جسر الباشا بالعاصمة بيروت.

وقالت وسائل إعلام لبنانية من بينها قناة "إم تي في": "تعرَّض موكب الوزير لإطلاق نار في منطقة جسر الباشا بالعاصمة بيروت، والوزير سليم بخير في مكان آمن لكن سيارته أُصيبت بعدة طلقات".

وأضافت أن الوزير نجا من محاولة اغتيال بعدما أُطلق النار على سيارته بشكل مباشر من مجهولين في منطقة الحازمية.

وأعلن الوزير في اتصال هاتفي مع ذات القناة، أنه بخير وهو في المستشفى، مشيراً إلى "تضرر الزجاج الخلفي للسيارة".

وفي وقت لاحق أعلن المكتب الإعلامي لسليم في بيان مقتضب، أنه "بخير لكن أُصيب الزجاج الخلفي لسيارته بالرصاص" دون مزيد من التفاصيل.

وحتى الساعة 12:50 (ت.غ) لم يصدر بيان أو تصريح رسمي حول الحادثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us