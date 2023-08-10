سياسة
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تركيا.. إصابة 22 شخصاً بجروح طفيفة جراء زلزال ملاطية
أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية، الخميس، مشيراً إلى إصابة 22 شخصاً بجروح طفيفة، فيما أبلغ والي المدينة عن انهيار بيت مهجور.
تركيا.. إصابة 22 شخصاً بجروح طفيفة جراء زلزال ملاطية
وزير الداخلية التركي: إصابة 22 شخصا بجروح طفيفة جراء زلزال ملاطية / Others
10 أغسطس 2023

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عدم وقوع خسائر في الأرواح جراء الزلزال الذي ضرب ولاية ملاطية، الخميس، مشيراً إلى إصابة 22 شخصا بجروح طفيفة.

وذكر في منشور بحسابه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن الفرق التركية واصلت جهود المسح الميداني في المنطقة بعد وقوع الزلزال الذي بلغت قوته 5.3 درجات، ومركزه بمنطقة يشيليورت في ملاطية.

وأشار يرلي قايا إلى أنه وفقاً للمعلومات الأولية فإن الزلزال تسبب في نهيار مبنى مهجور، وميلان مبنيين متضررين من زلزال قهرمان مرعش في 6 فبراير/ شباط الماضي.

ووفقاً لما أوردته رئاسة الكوارث والطوارئ التركية " أفاد"، فقد جرى رصد الزلزال في الساعة 20:48، ووصلت قوته إلى 5.3 درجة.

وشعر سكان الولايات المحيطة بالزلزال الذي سُجل على عُمق 7 كيلومترات تحت الأرض.

وتعد ولاية ملاطية من الولايات المنكوبة التي تضررت بشكل كبير من زلزال 6 فبراير/شباط 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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