سياسة
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بوساطة "طرف ثالث".. اتفاق تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة
أطلقت إيران، التي لا تعترف بازدواج الجنسية، سراح 5 سجناء أمريكيين من أصول إيرانية، في اتفاق سيجري على أساسه إطلاق سجناء إيرانيين في سجون أمريكية. ويشمل الاتفاق أيضاً الإفراج عن 6 مليارات دولار من أموال إيران المجمدة في كوريا الجنوبية والعراق.
بوساطة "طرف ثالث".. اتفاق تبادل سجناء بين إيران والولايات المتحدة
إيران تعلن إبرام اتفاق تبادل سجناء مع الولايات المتحدة / صورة: AA
10 أغسطس 2023

أوردت وسائل إعلام إيرانية رسمية، الخميس، أنه جرى إطلاق سراح خمسة أمريكيين من سجن "إوين" بطهران في خطوة أولى ضمن اتفاق تبادل سجناء مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن مصدر وصفته بالمطلع أنه "بناءً على الاتفاق سيجري تبادل سجناء إيرانيين في الولايات المتحدة بخمسة سجناء أمريكيين في إيران".

وأضافت أن الإفراج عنهم جرى بموجب اتفاق بوساطة "طرف ثالث" وينص على أن "يمنح كل جانب عفواً ويطلق سراح خمسة سجناء".

كانت مصادر أمريكية قد قالت في وقت سابق إن السجناء الأمريكيين، ومنهم سياماك نمازي وعماد شرقي ومراد طهباز إلى جانب أميركي رابع لم تحدد هويته، نُقلوا من سجن "إوين" بطهران إلى فندق، حيث وُضعوا تحت الحراسة.

وأوضحت المصادر أن مواطنة أميركية قضيتها أيضاً جزء من المفاوضات نُقلت في الأسابيع الأخيرة إلى الإقامة الجبرية.

وجميع هؤلاء الأمريكيين من أصل إيراني، لكن طهران لا تعترف بازدواجية الجنسية.

ونقلت "إرنا" عن بعثة إيران في الأمم المتحدة تأكيدها هذه التقارير.

وذكرت أن الاتفاق مع الولايات المتحدة يشمل الإفراج عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في كوريا الجنوبية، إلى جانب "مبلغ كبير من الأموال الإيرانية من المصرف العراقي للتجارة".

وأضافت أنه جرى البدء في الإفراج عن أموال إيرانية من بنك أوروبي.

ونقلت الوكالة عن "المصدر المطلع" قوله "إن عملية التبادل (للسجناء) لن تجري حتى تُودع الأموال المفرج عنها في الحسابات التي تطلبها إيران".

يأتي هذا التطور بشأن السجناء، وأحدهم محتجز منذ نحو 8 سنوات، بعد جهود دبلوماسية هادئة ومضنية بين البلدين الخصمين اللذين انهارت محادثاتهما المنفصلة حول إحياء الاتفاق بشأن النووي الإيراني.

وقطعت طهران وواشنطن علاقاتهما الدبلوماسية عام 1980 عقب الثورة في إيران. وتصاعدت التوترات بعد سحب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بلاده من الاتفاق النووي أحادياً عام 2018.

وأعادت الولايات المتحدة مذّاك فرض عقوبات شديدة على طهران، ما دفع الأخيرة إلى التخلي عن كثير من الالتزامات النووية التي تعهدت بها بموجب الاتفاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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