استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون فجر اليوم الجمعة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم.

ووفقاً لما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) وصل الشاب محمود جهاد جراد "23 عاماً" إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بحالة خطيرة، قبل أن يعلن الأطباء استشهاده.

كما أصابت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة شبان آخرين بجروح في البطن، والخاصرة والقدم والكتف وصفت حالة أحدهم بالخطيرة.

وشهدت مناطق متفرقة من المخيم اشتباكات بين الفلسطينيين وجنود الاحتلال، الذين انتشروا في محيط المخيم وأزقته، فيما شوهد إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأعلنت مجموعات فلسطينية مقاومة تصديها للاحتلال وعمليته العسكرية في المخيم، وخوضها اشتباكات مسلحة، واستخدام عبوات محلية الصنع.

وفي السياق نفسه أصابت قوات شرطة وجيش الاحتلال شاب فلسطيني جنوب نابلس، قبل أن تعتقله، وتسلّمه لاحقاً.

وتشهد مدن ومحافظات الضفة الغربية تصاعداً في اعتداءات جيش الاحتلال الإسرائيلي على المدن الفلسطينية، إذ سبق أن نفذت قوات الاحتلال عملية عسكرية في مخيم جنين للاجئين، ادّعت فيها استهداف عناصر المقاومة الفلسطينية، لتسفر عن استشهاد 12 فلسطينياً واصابة العشرات.