عثر علماء آثار بولاية هطاي جنوب تركيا على لوح طيني عليه كتابات مسمارية باللغة الأكدية يقدر عمره بـ3800 عام ويقدم معلومات عن "عقد بيع مدينة".

جاء ذلك في أثناء عمليات إزالة أنقاض جدار في "تل عطشانة" الأثري المتضررة من كارثة الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة في 6 فبراير/شباط الماضي.

وكان الزلزال ألحق أضراراً ببعض أجزاء جدار القصر في التل الأثري الذي يضم عاصمة مملكة موكيش ألالاخ خلال العصر البرونزي الأوسط والمتأخر.

وأطلقت وزارة الثقافة والسياحة التركية في الفترة الماضية عمليات ترميم وحماية في التل تحت إشراف فريق من الأكاديميين الأتراك المتخصصين بعلم الآثار.

ويضم الفريق 25 متخصصاً في أعمال الحفر الأثري، يترأسهم الأستاذ المساعد مراد أكار، من قسم علم الآثار في جامعة "هطاي مصطفى كمال" التركية.

وفي إطار المشروع، عثر الفريق التركي على لوح طيني يضم كتابات مسمارية باللغة الأكدية من بين الأنقاض، ويعود تاريخه إلى ما قبل 3800عام.

وأظهرت الفحوصات الأولية للفريق أن الكتابات تتضمن معلومات عن اتفاقية أبرمها ياريم-ليم، المعروف بأنه أول ملوك ألالاخ، من أجل شراء مدينة أخرى.

وقال أكار، رئيس عمليات الحفر في التل الأثري، إن صيغة اللوح الطيني الذي عثروا عليه من بين أنقاض الجدار لا تزال سليمة.

وأشار أكار إلى أن تاريخ اللوح الأثري يعود إلى العصر البرونزي الأوسط، ويظهر أن ملوك المنطقة في تلك الحقبة كانوا أصحاب قوة اقتصادية كبيرة.

وذكر أن اللوح يتضمن أيضاً قائمة أسماء لأشخاص شاركوا شهوداً في إبرام الاتفاقية، ومن المرجح أنهم كانوا من الشخصيات المهمة بالنسبة إلى المنطقة.