سياسة
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الصين.. مخاوف من تضخُّم الأسعار بعد تلف محاصيل الذرة والأرز جراء الفيضانات
قال تجار ومحللون إن الفيضانات ألحقت أضراراً بمحاصيل الذرة والأرز في الحزام الرئيسي لإنتاج الحبوب شمالي الصين مع توقعات بهطول مزيد من الأمطار في ظل اقتراب عاصفة جديدة، ما ينذر بمزيد من الضغوط على تضخم أسعار الغذاء العالمية.
الصين.. مخاوف من تضخُّم الأسعار بعد تلف محاصيل الذرة والأرز جراء الفيضانات
مخاوف من تضخم أسعار الغذاء بعدما أتلفت الفيضانات محاصيل الذرة والأرز في الصين / صورة: Reuters
11 أغسطس 2023

ألحقت الفيضانات التي تضرب شمال الصين أضراراً بمحاصيل الذرة والأرز في الحزام الرئيسي لإنتاج الحبوب.

وتوقع محللون مزيداً من هطول الأمطار في ظل اقتراب عاصفة جديدة، ما يُنذر بمزيد من الضغوط على تضخم أسعار الغذاء العالمية.

ولم يتضح بعدُ الحجم الكلي لتلف محاصيل الحبوب في الصين، لكنه يأتي في وقت يعاني فيه المستهلكون في أنحاء العالم قلة إمدادات الغذاء في أعقاب حظر الهند تصدير الأرز في الشهر الماضي واضطرابات في عمليات شحن الحبوب بمواني البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا.

وقد يشهد شمال الصين، الذي لا يزال يعاني فيضان مياه الأنهار على ضفافها والفيضانات جراء الإعصار دوكسوري الذي ضرب البلاد منذ أسبوعين، تضرر مزيد من المحاصيل مع هبوب العاصفة المدارية خانون.

وأشار مصدران في قطاع التجارة إلى أن التقديرات الأولية تشير إلى تأثر نحو أربعة إلى خمسة ملايين طن متري من الذرة أو نحو 2% من الإنتاج المحلي جراء الفيضانات.

ومن المرجح أن تتسبب الفيضانات أيضاً في انخفاض إنتاج الأرز.

وذكرت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اليوم الجمعة أن هطول الأمطار الغزيرة في المناطق المنتجة للحبوب في الصين قد يفرض ضغوطاً على الأسعار العالمية للأرز.

على حين قفزت أسعار الأرز بالفعل 20% منذ إعلان الهند حظر صادراتها من الأرز الأبيض غير البسمتي.

وقالت وزارة الزراعة الأمريكية إنه من المتوقع أن ترتفع واردات الصين من الذرة بشكل غير مسبوق إلى 23 مليون طن في موسم 2023-2024، ويأتي ذلك ارتفاعاً من 18 مليون طن في العام السابق، ومن المحتمل أن يخفف هذا حدة تأثير الفيضانات على الإمدادات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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