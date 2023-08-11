استقبلت تركيا 692 ألف سائح قادمين على متن سفن سياحية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

ونشرت المديرية العامة للملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل والبنى التحتية إحصائيات شهر يوليو/تموز بشأن السفن السياحية وأعداد الركاب.

وارتفع عدد السفن السياحية القادمة إلى مواني تركيا في يوليو 28.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ 154 سفينة، بينما وصل عدد المسافرين على متنها إلى نحو 209 آلاف مسافر بزيادة 72.6%.

وزاد عدد السفن السياحية القادمة إلى مواني البلاد 31.4% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز وارتفع عددها إلى 574 سفينة.

بينما زاد عدد الركاب القادمين عبر تلك السفن في الفترة نفسها 83.6% وبلغ 691 ألفاً و958 راكباً.

وجاء ميناء قوش أداسي بولاية أيدن غرب تركيا في صدارة المواني المستقبلة للسفن السياحية في الأشهر السبعة بواقع 264 سفينة و372 ألف راكب.