سياسة
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تركيا تستقبل 692 ألف سائح عبر سفن فندقية في 7 أشهر
ارتفع عدد السفن السياحية القادمة إلى مواني تركيا في يوليو/تموز 28.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ 154 سفينة، بينما وصل عدد المسافرين على متنها إلى قرابة 209 آلاف مسافر بزيادة نحو 72.6%.
تركيا تستقبل 692 ألف سائح عبر سفن فندقية في 7 أشهر
استقبلت تركيا 692 ألف سائح قادمين على متن سفن سياحية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي / صورة: AA
11 أغسطس 2023

استقبلت تركيا 692 ألف سائح قادمين على متن سفن سياحية في الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

ونشرت المديرية العامة للملاحة البحرية التابعة لوزارة النقل والبنى التحتية إحصائيات شهر يوليو/تموز بشأن السفن السياحية وأعداد الركاب.

وارتفع عدد السفن السياحية القادمة إلى مواني تركيا في يوليو 28.3% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وبلغ 154 سفينة، بينما وصل عدد المسافرين على متنها إلى نحو 209 آلاف مسافر بزيادة 72.6%.

وزاد عدد السفن السياحية القادمة إلى مواني البلاد 31.4% في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى يوليو/تموز وارتفع عددها إلى 574 سفينة.

بينما زاد عدد الركاب القادمين عبر تلك السفن في الفترة نفسها 83.6% وبلغ 691 ألفاً و958 راكباً.

وجاء ميناء قوش أداسي بولاية أيدن غرب تركيا في صدارة المواني المستقبلة للسفن السياحية في الأشهر السبعة بواقع 264 سفينة و372 ألف راكب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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