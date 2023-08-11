سياسة
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زيلينسكي يُقيل رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا.. ما السبب؟
على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد، أقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم.
زيلينسكي يُقيل رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا.. ما السبب؟
زيلينسكي يُقيل رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا / صورة: Reuters
11 أغسطس 2023

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم (الجمعة)، إقالة جميع رؤساء مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا من مناصبهم على خلفية مخاوف تتعلق بالفساد.

وقال زيلينسكي إنه في سياق مراجعة مراكز التجنيد العسكري في أوكرانيا كشفت عن علامات على مخالفات مهنية تتراوح من الإثراء بطرق غير قانونية إلى نقل رجال مؤهلين للتجنيد عبر الحدود رغم وجود حظر على ذلك في وقت الحروب.

وأضاف في بيان: "هذا النظام يجب أن يديره أشخاص على دراية تامة بماهية الحرب، ولماذا يعد التهكم والرشى خلال الحرب خيانة".

وتضع كييف مكافحة الفساد ضمن أولوياتها الرئيسية في الوقت الذي تتصدى فيه للهجوم الروسي الشامل للبلاد وتسعى للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضاف زيلينسكي أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية فاليري زالوجني، هو المسؤول عن تنفيذ هذا القرار، وأن جهاز الأمن الداخلي الأوكراني سيتحرى عن المرشحين الجدد للمناصب.

وتواجه أوكرانيا تحديات في التجنيد العسكري مع اقتراب الحرب مع روسيا من شهرها الثامن عشر، فيما تضرب فضائح الجيش الأوكراني من وقت لآخر، فتكشف عن وقائع فساد مالي أو قسوة أساليب التجنيد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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