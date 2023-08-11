نظمت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" دورة في الطبخ التركي لباكستانيين بمدينة كراتشي.

ونظمت تيكا الدورة بالتعاون مع معهد إدارة السياحة والفنادق الباكستاني، استمرت أسبوعين، ونُظم في يومها الأخير الجمعة حفل توزيع شهادات للمشاركين.

وشارك في الحفل القنصل التركي في كراتشي جمال سانغو، ووزير الثقافة والتعليم بإقليم السند الباكستاني سيد سردار علي شاه.

وقال علي شاه في كلمة خلال الحفل، إنه حظي بفرصة تناول كثير من المأكولات التركية خلال زيارته تركيا العام الماضي، معرباً عن امتنانه جراء نقل تيكا المأكولات التركية إلى باكستان.

بدوره، أوضح سانغو أن تيكا تنشط في شتى أنحاء العالم، وأنها تقدم خدماتها في باكستان من خلال مكتبين.

وشهد الحفل توزيع شهادات على 50 طباخاً باكستانياً، بعدما تعلموا صناعة أبرز المأكولات التركية من طباخين أتراك.