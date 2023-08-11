قررت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الجمعة، عقد اجتماع جديد لقادة جيوش الدول الأعضاء الأسبوع المقبل من أجل "إعداد خطط لتدخل عسكري محتمل" في النيجر.

وقال متحدث باسم "إيكواس" (لم تحدد هويته) في تصريحات صحفية، إن قادة جيش غرب إفريقيا سيجتمعون في الأيام المقبلة لإعداد خطط لتدخل عسكري محتمل في النيجر".

وكانت وسائل إعلام قد تداولت أن القادة الإفريقيين سيجتمعون غداً السبت، ما دفع بمتحدث "إيكواس" إلى التوضيح للصحفيين بأن "الاجتماع سيكون الأسبوع المقبل وليس غداً".

يأتي ذلك غداة قمة لقادة "إيكواس" في العاصمة النيجيرية أبوجا، خلصت في بيانها الختامي إلى "عدم استبعاد أي خيار لحل أزمة النيجر بما في ذلك استخدام القوة باعتباره ملاذاً أخيراً".

وفي السياق ذاته، كشف مسؤول نيجيري وآخر من كوت ديفوار، للصحفيين، أن الاجتماع المرتقب سيُعقد في 19 أغسطس/آب الجاري في غانا.

وفيما لم تُذكر تفاصيل أكثر بشأن الاجتماع وقوام القوة العسكرية للتدخل المحتمل في نيامي، كشف رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا أن بلاده "ستساهم بكتيبة من 850 إلى 1100 عسكري"، وأن نيجيريا وبنين و دولاً أخرى ستشارك أيضاً، من دون مزيد من التوضيح.

وكانت "إيكواس" منحت في 30 يوليو/تموز الماضي، المجلس العسكري بالنيجر مهلة انتهت الأحد الفائت، للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته للحكم، بعدما أطاح به انقلاب عسكري في 26 من الشهر نفسه.