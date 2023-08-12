سياسة
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تركيا.. مطار أنطاليا يستقبل 9 ملايين سائح منذ بداية العام
قالت مديرية الثقافة والسياحة في ولاية أنطاليا جنوب غربي تركيا إنّ مطار أنطاليا الدولي استقبل أكثر من 9 ملايين سائح منذ مطلع العام الجاري، بزيادة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
تركيا.. مطار أنطاليا يستقبل 9 ملايين سائح منذ بداية العام
أنطاليا التركية تستقبل 9 ملايين سائح منذ مطلع 2023 بزيادة 21% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. / Others
12 أغسطس 2023

استقبل مطار أنطاليا الدولي جنوبي تركيا أكثر من 9 ملايين سائح منذ مطلع العام الجاري.

وقالت مديرية الثقافة والسياحة بولاية أنطاليا في بيان الجمعة إنّ عدد زوار المدينة السياحية الشهيرة في حوض المتوسط يواصل الازدياد خلال العام الحالي.

وأوضحت أن عدد السياح الوافدين عبر الخطوط الجوية بلغ 9 ملايين و56 ألفاً و921 زائراً، بين 1 يناير/كانون الثاني الماضي و10 أغسطس/آب الحالي.

وبلغت نسبة الزيادة في عدد السياح مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 21 في المئة.

واستقبلت المدينة 872 ألفاً و833 سائحاً في الأيام الـ10 الأولى من أغسطس/آب، بزيادة 11 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من 2022.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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