سياسة
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روسيا تعلن تدمير 20 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها دمرت 20 طائرة مسيّرة أوكرانية بعد إطلاقها على شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، مضيفة أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة محاولة الهجوم.
روسيا تعلن تدمير 20 طائرة مسيّرة أوكرانية فوق القرم
أُسقطت الطائرات عبر أسلحة الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية. / Others
12 أغسطس 2023

قالت وزارة الدفاع الروسية إنّ القوات الروسية دمرت 20 طائرة مسيّرة أوكرانية أُطلقت على شبه جزيرة القرم في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت.

وأضافت الوزارة على تطبيق تليغرام أنه لم تقع أي إصابات أو أضرار نتيجة محاولة الهجوم. وأوضحت أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية دمرت 14 طائرة مسيّرة في حين أسقطت منظومة الحرب الإلكترونية ست طائرات.

وقالت سلطات النقل في القرم على قناتها على تليغرام إنه جرى تعليق حركة السير لمدة ساعتين تقريباً على جسر القرم من الساعة 1:30 صباحاً (22:30 بتوقيت غرينتش).

وجسر القرم يربط شبه جزيرة القرم بمنطقة كراسنودار الروسية.

وازدادت هجمات الطائرات المسيرة على الأراضي الخاضعة لسيطرة روسيا في أوكرانيا وفي العمق الروسي منذ تدمير طائرة مسيّرة فوق الكرملين في أوائل مايو/أيار.

ولم تعلن أوكرانيا قط مسؤوليتها عن تلك الهجمات لكنها تقول إنّ تدمير البنية التحتية الروسية أمر بالغ الأهمية للهجوم المضاد الذي تشنه على القوات الروسية.

وضمّت موسكو شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في عام 2014، أي قبل ثماني سنوات من الأمر الذي أصدره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بهجوم واسع النطاق على أوكرانيا في فبراير/شباط من العام الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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