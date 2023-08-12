سياسة
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صور | ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في هاواي الأمريكية إلى 67 شخصاً
مشطت فرق البحث أطلال منتجع لاهاينا بولاية هاواي الأمريكية، وتبيّن أن عدد قتلى حرائق الغابات قد ارتفع إلى 67 شخصاً. ويقول العلماء إنّ تغير المناخ الذي يسببه الإنسان باستخدامه للوقود الأحفوري يزيد تكرار مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة.
صور | ارتفاع عدد قتلى حرائق الغابات في هاواي الأمريكية إلى 67 شخصاً
تحتوي الجزيرة على صفارات إنذار للتحذير من الكوارث الطبيعية والتهديدات الأخرى، لكن يبدو أنها لم تنطلق في أثناء الحريق. / صورة: Reuters
12 أغسطس 2023

ارتفع عدد قتلى حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي الأمريكية إلى 67 شخصاً الجمعة، بعد تمشيط فرق البحث لأطلال منتجع لاهاينا، فيما سعى المسؤولون في هاواي إلى تحديد كيفية انتشار اللهب بهذه السرعة عبر المنتجع التاريخي دون تحذير يُذكر.

وأصبحت الحرائق الكارثة الطبيعية الأكثر هلاكاً في تاريخ الولاية بعد أن تخطت كارثة تسونامي التي أودت بحياة 61 شخصاً على جزيرة هاواي الكبرى في عام 1960 بعد انضمام هاواي إلى الولايات المتحدة.

وقال المسؤولون إنّ فرق البحث التي تستعين بكلاب مدربة على البحث عن الجثث قد تعثر على مزيد من ضحايا الحرائق التي أتت على ألف مبنى وشردت الآلاف، وهو ما يتطلب على الأرجح سنوات عديدة ومليارات الدولارات لإعادة البناء.

وبعد ثلاثة أيام من وقوع الكارثة، لم يتضح بعدُ ما إذا كان بعض السكان تلقوا أي تحذيرات قبل أن تلتهم النيران منازلهم.

وتحتوي الجزيرة على صفارات إنذار للتحذير من الكوارث الطبيعية والتهديدات الأخرى، لكن يبدو أنها لم تنطلق في أثناء الحريق.

وقال حاكم هاواي غوش غرين لشبكة سي إن إن: "لقد وجهت بإجراء مراجعة شاملة هذا الصباح كي نعرف على وجه التحديد ما الذي حدث ومتى حدث"، في إشارة إلى صفارات الإنذار.

ويقول العلماء إنّ تغير المناخ الذي يسببه الإنسان باستخدامه للوقود الأحفوري يزيد تكرار مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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