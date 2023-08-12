سياسة
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الدنمارك.. مجموعة عنصرية تعتدي على نسخ من المصحف الشريف
أحرق أعضاء من مجموعة "وطنيو الدنمارك" المتطرفة المصحف الشريف أمام سفارات كلّ من باكستان والجزائر وإندونيسيا والمغرب، كما أقدموا على إحراق نسخة أخرى أمام مسجد في كوبنهاغن، وذلك برفقة حماية وفَّرتها لهم الشرطة.
الدنمارك.. مجموعة عنصرية تعتدي على نسخ من المصحف الشريف
جرت الاعتداءات تحت حراسة من الشرطة الدنماركية - أرشيفية. / صورة: AA
12 أغسطس 2023

تواصل مجموعة عنصرية مناهضة للإسلام في الدنمارك مسلسل اعتداءاتها على المصحف الشريف بالعاصمة كوبنهاغن.

وأقدم أعضاء في مجموعة عنصرية تسمي نفسها "الوطنيين الدنماركيين" (Danske Patrioter) على إحراق نسخ من المصحف الشريف، الجمعة، أمام سفارات باكستان والجزائر وإندونيسيا والمغرب، كما أقدموا على إحراق نسخة أخرى أمام مسجد في كوبنهاغن.

وبثت المجموعة مشاهد إحراق المصحف الشريف عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حاملين لافتات مناهضة للإسلام، ومرددين هتافات ضده.

وأفاد مراسل الأناضول بأن الاستفزازات وقعت تحت حراسة الشرطة، فيما فرضت منصة فيسبوك قيوداً على بعض فيديوهات المجموعة.

ومؤخراً تصاعدت حملات الإساءة إلى القرآن الكريم في كل من السويد والدنمارك، الأمر الذي أثار ردود فعل ضد البلدين المذكورين لسماحهما بمثل هذه الاستفزازات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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