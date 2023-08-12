سياسة
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شاهد | تركيا.. مناطيد كبادوكيا تجذب قرابة 2.5 مليون سائح في 7 أشهُر
استقبلت منطقة كبادوكيا التابعة لولاية نوشهير، وسط تركيا، مليونين و356 ألفاً و49 سائحاً خلال الأشهُر السبعة الأولى من العام الجاري، حيث يتهافت السياح للقدوم إليها ومشاهدة مناطيدها الشهيرة التي تزين سماءها، خصوصاً خلال فصل الصيف.
شاهد | تركيا.. مناطيد كبادوكيا تجذب قرابة 2.5 مليون سائح في 7 أشهُر
تركيا.. مناطيد بأشكال لافتة تزين سماء كبادوكيا السياحية. / صورة: AA
12 أغسطس 2023

زينت مناطيد بأشكال مختلفة، صباح السبت، سماء منطقة كبادوكيا السياحية الشهيرة بولاية نوشهير وسط تركيا.

جاء ذلك في إطار مهرجان المناطيد وطريق الثقافة بكبادوكيا، أول مهرجانات طريق الثقافة بتركيا لهذا العام.

وحلّقت مناطيد ذات أشكال مثل قلب وبطة وأخطبوط والعلم التركي فوق معالم المنطقة.

وفي حديث للأناضول قال رئيس بلدية غوراما بولاية نوشهير، عمر أران، إنّ المهرجان الذي بدأ في 5 أغسطس/آب تضمّن أنشطة مسلية وممتعة للسياح والسكان المحليين.

ولفت إلى أن فنادق غوراما امتلأت تماماً في فترة المهرجان الذي ينتهي غداً الأحد.

بدورها قالت نجلاء يرلي إنها جاءت مع أطفالها من مدينة قيصري وأعربت عن أعجابها بالمشاهد التي رسمتها المناطيد ذات الأشكال اللافتة في سماء المنطقة.

واستقبلت منطقة كبادوكيا خلال الأشهُر السبعة الأولى من العام الجاري مليونين و356 ألفاً و49 سائحاً.

وفي وقت سابق قالت ولاية نوشهير إنّ منطقة كبادوكيا المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو جذبت خلال 7 أشهُر مليونين و356 ألفاً و49 سائحاً بفضل جمالها الفريد والمعالم السياحية الجذابة التي تتميز بها.

وأشار البيان إلى أن عدد الزوار لنفس الفترة من عام 2022 كان مليوناً و892 ألفاً و112 سائحاً، ولنفس الفترة من عام 2021 كان 854 ألفاً و449 سائحاً.

وتتميز منطقة كبادوكيا بأنها من أكثر المناظر الطبيعية غرابة وجمالاً في العالم، وصنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) باعتبارها أحد مواقع التراث العالمي.

وأكثر ما تشتهر به المنطقة "مداخن الجنيات" أو "موائد الشيطان"، وهي أحجار على شكل أعمدة تعلوها صخور، وتكونت طبيعياً نتيجة لتأثير الرياح والعوامل الجوية في الصخور البركانية التي تزخر بها المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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