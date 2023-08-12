سياسة
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منازلة عملاقَي التكنولوجيا.. زوكربيرغ: لم نحدد بعدُ موعداً للمواجهة مع ماسك
بعد تأكيد إيلون ماسك أن المبارزة المحتملة ستحصل في إيطاليا، أعلن رئيس شبكة ميتا أنه لم يوافق بعدُ على أي موعد محدد للمشاركة في منازلة بالفنون القتالية دعاه إليها ماسك الذي قال: "سيكون شبيهاً بما كان يحصل في الحقبة الرومانية القديمة".
منازلة عملاقَي التكنولوجيا.. زوكربيرغ: لم نحدد بعدُ موعداً للمواجهة مع ماسك
كتب رئيس شبكة ميتا مارك زوكربيرغ على منصة ثريدز: "أعشق هذه الرياضة، وأنا مستعد للمنازلة منذ أن تحداني إيلون". / صورة: Reuters
12 أغسطس 2023

أعلن رئيس شبكة ميتا الأمريكية مارك زوكربيرغ، الجمعة، أنه لم يوافق بعدُ على أي موعد محدد للمشاركة في منازلة بالفنون القتالية دعاه إليها إيلون ماسك، بعد تأكيد رئيس شبكة "إكس" المنافسة أن هذه المبارزة المحتملة ستحصل في إيطاليا.

وكان رئيسا مجموعتَي إكس (تويتر سابقاً) وميتا" العملاقتين المتنافسين تطرقا في نهاية يونيو/حزيران إلى إمكان تواجههما في منازلة مصوّرة في فنون القتال المختلطة (MMA)، فيما جرى الحديث قبل أيام عن 26 أغسطس/آب موعداً محتملاً لهذه المواجهة.

وكتب إيلون ماسك على منصته إكس: "كل شيء ضمن النطاق الذي تغطيه الكاميرا سيكون شبيهاً بما كان يحصل في الحقبة الرومانية القديمة، لذا لا شيء حديث في ذلك".

وأشار إلى أن "المبارزة ستدار" من جانب الشبكتين المتنافستين.

وأضاف ماسك: "تحدثتُ إلى رئيسة الوزراء الإيطالية ووزير الثقافة، وقد أعطيا موافقتهما على (إقامة الحدث في) مكان استثنائي"، مكتفياً في رسالة ثانية باستخدام كلمة واحدة هي "مصارع".

وردّاً على ماسك، كتب زوكربيرغ في وقت لاحق الجمعة عبر منصته الجديدة ثريدز التي أطلقها الشهر الفائت لتكون منافساً مباشراً لإكس: "أعشق هذه الرياضة، وأنا مستعد للمنازلة منذ أن تحداني إيلون".

لكن زوكربيرغ أوضح قائلاً: "لم نتفق بعدُ على ما يقوله"، لافتاً إلى رغبته في التعاون "مع منظمات احترافية"، بينها على سبيل المثال UFC، رابطة فنون القتال المختلطة، للإشراف على هذا النزال المحتمل.

وتشتبك المجموعتان العملاقتان في مجال التكنولوجيا منذ سنوات حول وجهات نظرهما المتعارضة حول العالم، من السياسة إلى الذكاء الصناعي. لكن المواجهة بينهما تصاعدت أكثر مع إطلاق مارك زوكربيرغ ومجموعته ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب أوائل الشهر الماضي تطبيق ثريدز.

وقال وزير الثقافة الإيطالي جينارو سانجيوليانو إنه يبحث مع إيلون ماسك تنظيم "حدث خيري كبير يستحضر التاريخ"، حسب بيان صدر الجمعة.

ولفت إلى أن الحدث المحتمل "لن يُنظَّم في روما"، مستبعداً بذلك احتمال إقامة مبارزة في الكولوسيوم كما ذكر إيلون ماسك في نهاية يونيو/حزيران.

وأضاف الوزير أن المبلغ الذي يمكن أن يجمعه الحدث والمقدر بـ"ملايين اليوروهات سيجري التبرع به لمستشفيين إيطاليين للأطفال"، معرباً عن أمله في اغتنام الفرصة "للترويج لتاريخنا".

وقال إيلون ماسك على المنصة التي اشتراها العام الماضي مقابل 44 مليار دولار: "كل شيء سيعكس التقدير لماضي إيطاليا وحاضرها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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