أعلنت تونس السبت انتشال جثتين لمهاجرين غير نظاميين وإنقاذ 13 آخرين بعد غرق مركبهم قبالة سواحل البلاد.

وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان إنّ "مركب مهاجرين غير نظاميين تونسيين كان يقل 20 شخصاً غرق فجر اليوم السبت على بُعد 120 متراً من شواطئ مدينة قابس جنوبي البلاد".

وأضافت الإدارة أن "الحرس انتشل جثتين وأنقذ 13 مهاجراً غير نظامي تونسي، فيما لا يزال البحث جارياً عن بقية المفقودين".

وذكرت أن "الجثتين كانتا لرضيع، وشاب يبلغ من العمر 20 عاماً".

وتشهد تونس منذ فترةٍ تصاعداً لافتاً في وتيرة الهجرة غير النظامية إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، خصوصاً باتجاه سواحل إيطاليا، على وقع تداعيات الأزمات الاقتصادية والسياسية في البلد الإفريقي ودول إفريقية أخرى، لا سيما جنوب الصحراء.