سياسة
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انقلاب النيجر.. "إيكواس" تؤجل اجتماع قادة جيوشها السبت لأسباب فنية
قالت وسائل إعلام فرنسية، إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أرجأت اجتماعاً لقادة جيوشها كان مقرراً السبت في أكرا عاصمة غانا "لأسباب فنية". وفي السياق ذاته، كشف مسؤولون إفريقيون أن الاجتماع المرتقب سيُعقد السبت 19 أغسطس/آب في غانا.
انقلاب النيجر.. "إيكواس" تؤجل اجتماع قادة جيوشها السبت لأسباب فنية
رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا كشف أن بلاده "ستساهم بكتيبة من 850 إلى 1100 عسكري" / صورة: Reuters
12 أغسطس 2023

قالت وسائل إعلام فرنسية، إن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) أرجأت اجتماعاً لقادة جيوشها كان مقرراً اليوم السبت في أكرا عاصمة غانا "لأسباب فنية".

وقالت قناة فرانس 24 إن "دول إيكواس أرجأت اجتماعاً لقادة جيوشها لبحث نشر قوة تدخل في النيجر كان مقرراً السبت في أكرا عاصمة غانا لأسباب فنية".

والجمعة، أعلنت قررت "إيكواس"، عقد اجتماع جديد لقادة جيوش الدول الأعضاء "السبت" من أجل "إعداد خطط لتدخل عسكري محتمل" في النيجر.

وكانت وسائل إعلام، تداولت أن القادة الأفارقة سيجتمعون اليوم السبت، ما دفع بمتحدث باسم "إيكواس" إلى التوضيح للصحفيين بأن "الاجتماع سيكون الأسبوع المقبل وليس غداً (اليوم)".

يأتي ذلك غداة قمة لقادة "إيكواس" في العاصمة النيجيرية أبوجا، خلصت في بيانها الختامي إلى "عدم استبعاد أي خيار لحل أزمة النيجر بما في ذلك استخدام القوة باعتباره ملاذاً أخيراً".

وفي السياق ذاته، كشف مسؤول نيجيري وآخر من كوت ديفوار للصحفيين أن الاجتماع المرتقب سيُعقد في 19 أغسطس/آب الجاري في غانا.

وفيما لم تُذكر تفاصيل أكثر بشأن الاجتماع وقوام القوة العسكرية للتدخل المحتمل في نيامي، كشف رئيس كوت ديفوار الحسن وتارا أن بلاده "ستسهم بكتيبة من 850 إلى 1100 عسكري"، وأن نيجيريا وبنين ودولاً أخرى ستشارك أيضاً، دون مزيد من التوضيح.

وكانت "إيكواس" منحت في 30 يوليو/تموز الماضي، المجلس العسكري بالنيجر مهلة انتهت الأحد الفائت، للإفراج عن الرئيس محمد بازوم وإعادته إلى الحكم، بعدما أطاح به انقلاب عسكري في 26 من الشهر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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