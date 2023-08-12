سياسة
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"غير مقيم".. السعودية تسلّم أوراق اعتماد أول سفير لها لدى فلسطين
تسلم مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري "سفيراً مفوضاً وفوق العادة" للعاهل السعودي لدى فلسطين، وستسلَّم أوراق الاعتماد الأصلية للرئيس محمود عباس "في القريب العاجل".
"غير مقيم".. السعودية تسلّم أوراق اعتماد أول سفير لها لدى فلسطين
استلام أوراق اعتماد أول سفير سعودي لدى فلسطين / المصدر: السفارة السعودية في الأردن على تويتر / Others
12 أغسطس 2023

تسلمت فلسطين السبت نسخة من اعتماد أول سفير للمملكة العربية السعودية، غير مقيم لديها.

وقالت الوكالة الرسمية الفلسطينية (وفا) إن "مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيراً مفوضاً وفوق العادة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً للمملكة في القدس".

وأضافت الوكالة: "سيجري تسليم أوراق الاعتماد الأصلية إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في القريب العاجل".

وحسب (وفا)، جاء ذلك خلال استقبال الخالدي، السفير نايف السديري، بمقر سفارة دولة فلسطين لدى الأردن.

وقال الخالدي عقب اللقاء: "نرحب بسفير المملكة العربية السعودية، مؤكدين أن هذه الخطوة الهامة ستسهم في تعزيز العلاقات الأخوية القوية والمتينة التي تربط البلدين والشعبين".

وأعرب نيابة عن الرئيس الفلسطيني، عن "شكر فلسطين وتقدير شعبها وقيادتها لمواقف السعودية الثابتة تجاه الشعب الفلسطيني، وإسنادها الدائم للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية كافة".

كما ثمن "حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه الخطوة الهامة، على طريق تعزيز العلاقات الأخوية في مختلف المجالات التي تخدم البلدين والشعبين".

وهذه أول مرة تعين فيها السعودية سفيراً لها في القدس، وبذلك يكون السفير نايف بن بندر السديري أول سفير للمملكة لدى السلطة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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