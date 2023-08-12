سياسة
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للإشراف على الانتخابات.. أنوار الحق كاكار رئيساً لحكومة باكستان المؤقتة
صدّق رئيس باكستان عارف علوي على تعيين أنوار الحق كاكار رئيساً لحكومة تصريف الأعمال التي ستتولى مهمة الإشراف على الانتخابات القادمة، وذلك بعد اجتماع رئيس الوزراء شهباز شريف وزعيم المعارضة بمجلس الأمة رجا رياض، اتفقا فيه على مناسبة كاكار للمنصب.
للإشراف على الانتخابات.. أنوار الحق كاكار رئيساً لحكومة باكستان المؤقتة
يبينلااتات / Others
12 أغسطس 2023

أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني السبت اختيار عضو مجلس الشيوخ عن حزب بلوشستان عوامي، أنوار الحق كاكار، رئيساً للحكومة المؤقتة التي من أبرز مهامها الإشراف على الانتخابات المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك بعد اجتماع جرى بين رئيس الوزراء شهباز شريف وزعيم المعارضة في مجلس الأمة المنتهية ولايته رجا رياض، خلصا فيه إلى التوافق حول اسم كاكار للمنصب، وفق إعلام محلي.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي، أن شريف ورجا أرسلا توصية إلى الرئيس عارف علوي بتعيين كاكار رئيساً للوزراء بالوكالة.

وبعد ذلك بوقتٍ قصير، صدّق علوي على قرار تعيين كاكار بموجب المادة "224 أ" من الدستور.

وقالت صفحة الرئاسة الباكستانية عبر منصة "إكس": "صدّق رئيس الجمهورية الدكتور عارف علوي على تعيين أنوار الحق كاكار رئيساً للوزراء بالوكالة، بموجب المادة 224 أ من الدستور".

والأربعاء، أعلن مكتب الرئيس الباكستاني حل البرلمان، بناء على توصية من شهباز شريف.

ووقّع علوي التوصية في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، ليُحلّ مجلس الوزراء بذلك تلقائياً، في خطوة استبقت انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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