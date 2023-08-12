أعلن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني السبت اختيار عضو مجلس الشيوخ عن حزب بلوشستان عوامي، أنوار الحق كاكار، رئيساً للحكومة المؤقتة التي من أبرز مهامها الإشراف على الانتخابات المرتقبة في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

جاء ذلك بعد اجتماع جرى بين رئيس الوزراء شهباز شريف وزعيم المعارضة في مجلس الأمة المنتهية ولايته رجا رياض، خلصا فيه إلى التوافق حول اسم كاكار للمنصب، وفق إعلام محلي.

وذكر مكتب رئيس الوزراء في بيان صحفي، أن شريف ورجا أرسلا توصية إلى الرئيس عارف علوي بتعيين كاكار رئيساً للوزراء بالوكالة.

وبعد ذلك بوقتٍ قصير، صدّق علوي على قرار تعيين كاكار بموجب المادة "224 أ" من الدستور.

وقالت صفحة الرئاسة الباكستانية عبر منصة "إكس": "صدّق رئيس الجمهورية الدكتور عارف علوي على تعيين أنوار الحق كاكار رئيساً للوزراء بالوكالة، بموجب المادة 224 أ من الدستور".

والأربعاء، أعلن مكتب الرئيس الباكستاني حل البرلمان، بناء على توصية من شهباز شريف.

ووقّع علوي التوصية في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، ليُحلّ مجلس الوزراء بذلك تلقائياً، في خطوة استبقت انتهاء ولاية البرلمان البالغة 5 سنوات.