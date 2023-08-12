سياسة
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ثلاثة زلازل بدرجات متفاوتة تضرب ولاية ملاطية شرقي تركيا
أفادت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) السبت بأن زلزالاً ثالثاً بقوة 4.2 درجة، بعد ساعتين فقط من زلزالين بقوة 4.8 و4.5 درجة، ضرب ولاية ملاطية شرقي تركيا.
ثلاثة زلازل بدرجات متفاوتة تضرب ولاية ملاطية شرقي تركيا
مواطنون يفترشون الحدائق العامة بعد زلزال بقوة 5.3 درجة ضرب الخميس منطقة يشيل يورت التابعة لملاطية / صورة: AA
12 أغسطس 2023

ضرب ولاية ملاطية شرقي تركيا السبت زلزال ثالث بقوة 4.2 درجات بعد ساعتين فقط من زلزالين بقوة 4.8 و4.5.

وذكر بيان صادر عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) السبت أن زلزالاً وقع الساعة 16.39 في منطقة يشيل يورت على عمق 6.35 كم تحت الأرض.

وأضاف أن زلزالاً ثانياً ضرب نفس المنطقة بعد دقيقة واحدة في الساعة 16.40 بقوة 4.5 درجات على عمق 7 كم تحت الأرض.

وحسب مراسلي وكالة الأناضول، شعر بالزلزالين سكان ولايات مجاورة لملاطية، بينها أدي يامان وشانلي أورفة وغازي عنتاب وقهرمان مرعش.

وقال والي ملاطية خلوصي شاهين في تصريح صحفي، إن السلطات لم تتلق على الفور أي بلاغات عن وقوع أضرار.

وأضاف أنه باستثناء بعض حالات الإعياء جراء الهلع من الزلزال لم تسجل الولاية أي حالات سلبية، مع مواصلة المسح للبحث عن حوادث محتملة.

بدوره قال رئيس إدارة الكوارث والطوارئ يونس سيزر، إنه ما من معطيات تشير إلى وقوع حوادث سلبية جراء الزلزالين.

وأكد عبر منصات التواصل الاجتماعي أن فرق "آفاد" تواصل أعمال المسح للتأكد من عدم وقوع أضرار.

ومساء الخميس، ضرب زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، منطقة يشيل يورت التابعة لولاية ملاطية، ما تسبب بإصابة 22 شخصاً بجروح طفيفة.

وتعد ولاية ملاطية من الولايات المنكوبة التي تضررت بشكل كبير من زلزال 6 فبراير/شباط 2023.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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