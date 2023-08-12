سياسة
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شاهد | "بتقنيات محلية ووطنية".. تركيا تطلق صاروخ مسبار إلى الفضاء
أفادت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية بإطلاق صاروخ مسبار الفضاء الخاص من منطقة إغنيادا شمالي البلاد، والذي طوّرته تقنيات هندسية تركية محلية متقدمة.
شاهد | "بتقنيات محلية ووطنية".. تركيا تطلق صاروخ مسبار إلى الفضاء
رئاسة الصناعات الدفاعية التركية: أطلقنا بنجاح صاروخ مسبار الفضاء الخاص بنا، والذي طُوّر باستخدام تقنياتنا الهندسية المتقدمة / صورة: roketsan
12 أغسطس 2023

أطلقت تركيا بنجاح صاروخ مسبار الفضاء الخاص من منطقة إغنيادا شمالي البلاد، والذي طُوّر باستخدام تقنيات هندسية تركية محلية متقدمة.

وقالت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية في بيان: "أطلقنا بنجاح صاروخ مسبار الفضاء الخاص بنا، والذي طورته تقنياتنا الهندسية المتقدمة ضمن جهود بلدنا للوصول إلى الفضاء من منطقة إغنيادا شمالي تركيا".

وأضاف البيان: "نتمنى التوفيق لبلدنا في اختبار الإطلاق الناجح لصاروخنا، والذي أجرى تطوير جميع الأنظمة الفرعية المهمة فيه محلياً ووطنياً شركة "روكيتسان" (ROKETSAN) التركية للصناعات الدفاعية

بدوره، أكد رئيس هيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون أن تركيا تجاوزت بإطلاقها المسبار عتبة أخرى مهمة في تقنياتها الصاروخية المحلية والوطنية.

وقال في منشور على حسابه الخاص بمنصة "إكس": "لقد تجاوزنا عتبة أخرى مهمة للغاية في تقنياتنا الصاروخية المحلية والوطنية".

وأضاف: "بفضل تقنياتنا الصاروخية، ستكتسب دراساتنا الفضائية زخماً كبيراً. نحن مصممون على نقل التكنولوجيا العالية لدينا إلى الفضاء، ودعم شركاتنا لتحقيق أهدافها".

وارتقت شركة روكيتسان (ROKETSAN) لصناعة الصواريخ من المركز الـ86 في قائمة أفضل 100 شركة صناعات دفاعية في العالم عام 2022، إلى المركز الـ 80 في قائمة 2023، وفق تصنيف مجلة "ديفينس نيوز" الأمريكية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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