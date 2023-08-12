سياسة
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إثر إنذار أمني.. إخلاء مؤقت لبرج إيفل وسط باريس
أُخليت ثلاثة طوابق من برج إيفل الذي يُعدّ أهم معالم مدينة باريس عاصمة فرنسا، إثر إنذار أمني. واستغرق الأمر ثلاث ساعات قبل التأكد من عدم وجود قنبلة.
إثر إنذار أمني.. إخلاء مؤقت لبرج إيفل وسط باريس
إنذار أمني يؤدي إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس / صورة: AFP
12 أغسطس 2023

أدى إنذار أمني السبت إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس لبضع ساعات قبل أن يُرفع دون العثور على أي قنبلة.

ويعد البرج أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6.2 مليون زائر العام الماضي.

وقالت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء تفكيك القنابل والشرطة تفقّدوا المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.

وصرّحت متحدثة باسم الهيئة: "هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث".

وجرى إجلاء الزوار من ثلاثة طوابق ومن الساحة الواقعة أسفل البرج نحو الساعة 13:30 (11:30 ت.غ).

وأكد مصدر في الشرطة والهيئة أن حالة الإنذار رُفعت بعد ساعات قليلة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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