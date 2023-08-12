أدى إنذار أمني السبت إلى إخلاء ثلاثة طوابق من برج إيفل في وسط باريس لبضع ساعات قبل أن يُرفع دون العثور على أي قنبلة.

ويعد البرج أبرز معالم فرنسا السياحية وجذب 6.2 مليون زائر العام الماضي.

وقالت الهيئة التي تدير البرج إن خبراء تفكيك القنابل والشرطة تفقّدوا المكان بما في ذلك مطعم يقع في أحد الطوابق.

وصرّحت متحدثة باسم الهيئة: "هذا إجراء معتاد في مثل هذا النوع من المواقف لكنه نادر الحدوث".

وجرى إجلاء الزوار من ثلاثة طوابق ومن الساحة الواقعة أسفل البرج نحو الساعة 13:30 (11:30 ت.غ).

وأكد مصدر في الشرطة والهيئة أن حالة الإنذار رُفعت بعد ساعات قليلة.