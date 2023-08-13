سياسة
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قصف روسي يوقع 7 قتلى في خيرسون.. وموسكو تعلن إسقاط 3 مسيّرات تستهدف عمقها
أودى قصف روسي في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا بحياة 7 مدنيين بينهم رضيع، وفقاً لوزير أوكراني، فيما تتواصل المعارك على خطوط التماس في الجنوب. وقالت موسكو إنّ الدفاعات الجوية أسقطت ما لا يقل عن 3 طائرات مسيّرة أوكرانية فوق منطقتين غرب البلاد.
قصف روسي يوقع 7 قتلى في خيرسون.. وموسكو تعلن إسقاط 3 مسيّرات تستهدف عمقها
وزير: مقتل 7 بينهم رضيع في قصف روسي لخيرسون الأوكرانية. / صورة: AFP
13 أغسطس 2023

قالت السلطات الأوكرانية إنّ قوات روسية قصفت قريتين في منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا اليوم الأحد، مما أودى بحياة سبعة مدنيين بينهم رضيع.

وقال وزير الداخلية الأوكراني إيهور كليمينكو إن زوجين وطفلهما البالغ من العمر 23 يوماً، ورجلاً آخر، قُتلوا في قرية شيروكا بالكا.

وأضاف أن طفلاً آخر للزوجين يبلغ من العمر 12 عاماً أصيب بجروح خطيرة وتُوفي بعد نقله إلى المستشفى.

وقُتل شخصان آخران وأصيب آخر في قرية ستانيسلاف المجاورة التي قال كليمينكو إنها تعرضت 12 مرة للقصف بقذائف المدفعية.

وكتب كليمينكو على تليغرام يقول: “لن يتوقف الإرهابيون طواعية أبداً عن قتل المدنيين”، وأدرج صورتين لمنازل متضررة في المنشور.

وأضاف: “يجب وقف الإرهابيين بالقوة. إنهم لا يفهمون أي شيء آخر”.

مساعٍ لاختراق الخطوط الروسية في الجنوب

إلى ذلك، قال مسؤول عيَّنته روسيا في أجزاء تسيطر عليها في زابوريجيا إنّ قوات أوكرانية تحاول اختراق الخطوط الروسية في الأجزاء الغربية من منطقة دونيتسك التي يواصل مقاتلون أوكرانيون كسب موطئ قدم فيها شرقي بلدة ستارومايورسك.

وقال فلاديمير روجوف إنّ قتالاً عنيفاً اندلع جنوبي بلدة فيليكا نوفوسيلكا بمنطقة دونيتسك، وذلك في الوقت الذي تحاول فيه قوات أوكرانية اختراق الخطوط الروسية للتقدم إلى الساحل على بحر آزوف.

وأضاف: "تمكَّن العدوّ من الدخول وكسب موطئ قدم في الجزء الشمالي من أوروزخين بعد أسبوعين من أعنف المعارك وأكثرها دموية من أجل السيطرة على هذا التجمع السكني"، في إشارة إلى الجزء نفسه من خط المواجهة.

وأضاف أن القوات الروسية ما زالت تسيطر على الجزء الجنوبي من أوروزخين، مضيفاً أن القوات الأوكرانية تسعى للسيطرة على بلدة ستاروملينيفكا التي تقع في أقصى الجنوب.

إسقاط مسيرات أوكرانية

على الضفة الأخرى، قالت وزارة الدفاع الروسية إنَّ الدفاعات الجوية أسقطت ما لا يقلّ عن ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية فوق منطقتين غرب روسيا اليوم الأحد.

وقالت الوزارة إنه جرى إسقاط طائرتين مسيرتين فوق منطقة بيلغورود وثالثة فوق منطقة كورسك.

وزادت الضربات الجوية بطائرات مسيرة داخل العمق الروسي منذ تدمير طائرة مسيرة فوق الكرملين في أوائل مايو/أيار.

وتعرضت مناطق مدنية في العاصمة الروسية للقصف بعد ذلك في مايو/أيار، كما جرى استهداف منطقة تجارية في موسكو مرتين خلال ثلاثة أيام في وقت سابق هذا الشهر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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