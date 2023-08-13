سياسة
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السعودية تعيّن سفيراً لها بالقدس.. وكوهين: لم ينسقوا معنا ولن نسمح بذلك
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إن السعودية لم تنسق معهم بشأن فتح ممثلية دبلوماسية لهم بالقدس الشرقية تكون تابعة للسلطة الفلسطينية. وتعهد بعدم السماح لأي دولة بفعل ذلك.
السعودية تعيّن سفيراً لها بالقدس.. وكوهين: لم ينسقوا معنا ولن نسمح بذلك
كوهين: لن نسمح لأي دولة بفتح ممثلية دبلوماسية تابعة للسلطة بالقدس / صورة: Reuters
13 أغسطس 2023

تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، بعدم السماح لأي دولة بفتح ممثلية دبلوماسية بالقدس الشرقية تكون تابعة للسلطة الفلسطينية، وذلك على خلفية تعيين السعودية أول قنصل غير مقيم بالقدس.

جاء ذلك في مقابلة لكوهين مع إذاعة 103fm التابعة لصحيفة "معاريف" العبرية بثتها، صباح الأحد، على خلفية تسلم السلطة الفلسطينية نسخة من اعتماد أول سفير للسعودية غير مقيم لديها، قنصلاً عاماً في القدس.

وفي الآونة الأخيرة، تزايدت التصريحات الإسرائيلية الرسمية بشأن مفاوضات لتطبيع العلاقات مع السعودية بوساطة أمريكية، غير أن السعودية اشترطت في أكثر من مناسبة، حل القضية الفلسطينية أولاً، قبل أي عمليات تطبيع مع إسرائيل.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "لم ينسقوا (السعوديين) معنا ولا يحتاجون إلى التنسيق معنا، لن نسمح بفتح أي ممثلية دبلوماسية للفلسطينيين بشكل فعلي من نوع أو آخر بالقدس".

واعتبر أن الخطوة التي أقدم عليها السعوديون هي "بمثابة رسالة للفلسطينيين بأنهم لم ينسوهم على خلفية التقدم في مفاوضات التطبيع" بين الرياض وتل أبيب، مضيفاً: " لا نسمح للدول بفتح قنصليات (بالقدس) هذا لا يناسبنا".

وتابع كوهين: "القضية الفلسطينية ليست القضية الرئيسية في المحادثات (..) لقد تمكن حزب الليكود بقيادة (بنيامين) نتنياهو من جلب اتفاقيات السلام السابقة (مع الإمارات والبحرين والمغرب)، وأثبتنا أن الفلسطينيين ليسوا عائقاً أمام السلام، هذا ليس الأمر الذي سيمنع (توقيع اتفاق تطبيع مع السعودية)".

ولم تصدر السعودية تعقيباً رسمياً على تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي حتى الساعة 8:00 (ت.غ).

والسبت، قالت الوكالة الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن "مستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، تسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير نايف السديري، سفيراً مفوضاً وفوق العادة للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لدى دولة فلسطين، وقنصلاً عاماً للمملكة في القدس".

وأضافت الوكالة: "سيجري تسليم أوراق الاعتماد الأصلية إلى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، في القريب العاجل".

وحسب "وفا"، فقد جاء ذلك خلال استقبال الخالدي، السفير نايف السديري، بمقر سفارة دولة فلسطين لدى الأردن.

وهذه أول مرة تعين فيها السعودية سفيراً لها في القدس، وبذلك يكون السفير نايف بن بندر السديري أول سفير للمملكة لدى السلطة الفلسطينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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