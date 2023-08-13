انطلقت في مدينة مكة المكرمة، الأحد، فعاليات مؤتمر إسلامي دولي يشارك فيه 150 عالماً ومفتياً ورؤساء مراكز وجمعيات إسلامية من 85 دولة، تحت رعاية عاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز.

وتنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة مؤتمر "التواصل مع إدارات الشؤون الدينية والإفتاء والمشيخات في العالم وما في حكمها"، ويستمر لمدة يومين تحت شعار "تواصل وتكامل"، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وانطلق المؤتمر بتلاوة آيات من كتاب الله الكريم، ثم تلتها كلمة السعودية وألقاها وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

وقال آل الشيخ إن المؤتمر "يجسد المعنى العظيم للتشاور وينطلق من هذه البلاد المباركة المملكة العربية السعودية التي تبنت هذا المبدأ العظيم منذ نشأتها على يد الإمام المجدد الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن".

وتابع أن المملكة "تحمل رسالة الإسلام الصافية، وتنشر مبادئ العدل والرحمة والوسطية والاعتدال في منهج أصيل أصبح مثالاً يُحتذى وأثراً يُقتفى في الدعوة إلى الله تعالى وفق منهج الكتاب الكريم والسنة النبوية وفهم سلف هذه الأمة".

وشدد آل الشيخ على "أهمية اجتماع اليوم في التشاور والتعاون الذي يخدم منهج الإسلام الوسطي المعتدل، بسبب تصاعد حدة خطابات العنف والتطرف وركوب جماعات من أهل الأهواء مناهج فاسدة أساءت إلى سماحة الإسلام وعدله".

فيما قال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية السعودي عواد العنزي، في كلمة له خلال الافتتاح، إن المؤتمر يهدف إلى تحقيق رؤية مشتركة تسهم في ترسيخ مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، حسب قناة "الإخبارية" السعودية.

تابع العنزي: "إننا في عالم تتلاطم فيه أمواج الفتن وتتتابع فيه صنوف المحن، مما يستدعي قيام حمَّالة الرسالة إلى عمل مؤسسي شعاره الصدق والإخلاص".

وأردف أن "أمام المؤتمر تحديات كبيرة تحتاج إلى وقفة صادقة ودعوة على منهاج النبوة الصافية تقوم على العلم الصحيح والفهم الصائب لنصوص الكتاب والسنة، بعيداً عن الغلو والتطرف والتفريط والجفاء".

وبعد كلمات ألقاها عدد من المشاركين في المؤتمر، بدأت جلسات اليوم الأول وهي 4 جلسات تناقش جهود إدارات الشؤون الدينية والمشيخات في خدمة الإسلام والمسلمين وتعزيز الوحدة الإسلامية، والواقع والمأمول بالنسبة إلى التواصل والتكامل بين هذه الإدارات والمشيخات.

فيما تبحث الجلسة الثالثة جهود إدارات الشؤون الدينية والمشيخات في تعزيز قيم التسامح والتعايش بين الشعوب، وتناقش الرابعة "الاعتصام بالكتاب والسنة النبوية تأصيلاً وجهوداً".

ويشهد المؤتمر في يومه الثاني والأخير 3 جلسات تناقش "الوسطية والاعتدال في الكتاب والسنة النبوية تأصيلاً وجهوداً"، وجهود إدارات الشؤون الدينية والمشيخات في مكافحة التطرف والإرهاب، وأخيراً دورها في حماية المجتمع من الإلحاد والانحلال.