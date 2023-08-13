سياسة
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توقعات برحيل نيمار عن باريس سان جيرمان.. هل يذهب إلى السعودية؟
نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر أن البرازيلي نيمار "سيرحل على الأرجح" عن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، متحدثاً عن عرض من السعودية. ويتزامن خبر رحيل نيمار مع قرار ناديه إعادة نجمه الآخر مبابي إلى الفريق الأول، بعدما استُبعد بسبب أزمة تجديد عقده.
توقعات برحيل نيمار عن باريس سان جيرمان.. هل يذهب إلى السعودية؟
لم يعد نيمار جزءاً من خطط مدرب نادي باريس سان جيرمان (الجديد الإسباني لويس إنريكي) والنادي ذاته / صورة: AFP
13 أغسطس 2023

يتجه باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، إلى خسارة نجم جديد آخر هذا الصيف بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي، وذلك بعدما علمت وكالة الصحافة الفرنسية من مصدر مقرب من المفاوضات أن البرازيلي نيمار "سيرحل على الأرجح"، متحدثاً عن عرض من السعودية.

وقال المصدر إن البرازيلي الذي قدم إلى سان جيرمان عام 2017 من برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت 222 مليون يورو، "لم يعد جزءاً من خطط المدرب (الجديد الإسباني لويس إنريكي) والنادي".

وأفاد المصدر أن البرازيلي البالغ 31 عاماً يتفاوض حالياً مع أحد الأندية السعودية "والذي يتعيّن عليه بعد ذلك التوصل إلى اتفاق مع باريس سان جيرمان"، مؤكداً بذلك ما كشفته الأحد صحيفة "ليكيب" الرياضية عن تقدم الهلال السعودي بعرض لنجم برشلونة السابق.

وسبق لسان جيرمان أن افترق هذا الصيف عن ميسي الذي انتقل الى إنتر ميامي الأمريكي بعدما ارتبط اسمه بانتقال محتمل إلى الدوري السعودي.

ويتزامن خبر إمكانية رحيل نيمار عن النادي الباريسي مع قرار الأخير إعادة نجمه الآخر كيليان مبابي إلى الفريق الأول اعتباراً من تمارين الأحد، بعدما استُبعد بسبب أزمة تجديد عقده.

وأضاف النجم البرازيلي: "أنا هادئ على الرغم من الود المفقود بيني وبين أنصار النادي. سأكون موجوداً هنا مع حب أو من دونه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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