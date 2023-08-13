سياسة
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بنغلاديش.. مصرع 55 شخصاً جراء الأمطار والفيضانات منذ أسبوعين
لقي 55 شخصاً على الأقل حتفهم في بنغلاديش، جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات التي غمرت البلاد منذ أسبوعين. فيما تشرّد الآلاف من منازلهم ولحقت أضرار جسيمة بالبنية التحتية.
بنغلاديش.. مصرع 55 شخصاً جراء الأمطار والفيضانات منذ أسبوعين
الأمطار والفيضانات في بنغلادش تتسبب في تشريد الآلاف من منازلهم وإلحاق أضرار جسيمة بالبنية التحتية. / صورة: AFP
13 أغسطس 2023

قُتل 55 شخصاً على الأقل جراء أمطار غزيرة وانزلاقات للتربة تعمّ مناطق في بنغلاديش منذ أسبوعين، طالت آثارها أكثر من مليون شخص، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.

وتسبّبت الفيضانات والانزلاقات الأرضية اعتباراً من الأول من أغسطس/آب، بمقتل 21 شخصاً في كوكس بازار، و19 شخصاً في شيتاغونغ، و10 أشخاص في بانداربان وخمسة في رانغاماتي، وفق ما أعلن مسؤولون محليون في المناطق الأربع الأكثر تضرّراً.

وأشار مسؤول هيئة الأرصاد الجوية البنغلادشية عزيز الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إلى أن هذه الأمطار هي "من الأكثر غزارة في الأعوام الأخيرة".

وأوضح أن كمية الأمطار في السابع من أغسطس/آب فقط بلغت 312 مليمتراً.

وأفاد مسؤولون أن هطول الأمطار الغزيرة استمر حتى 11 أغسطس/آب، ما تسبّب بفيضانات واسعة. وفاضت مياه الأنهار وغمرت مئات القرى.

ولم يكن ممكناً التحقق من عدد الذين قُتلوا إلا بعد أن بدأت المياه بالانحسار.

وتشهد مناطق جنوب آسيا تساقط نحو 80% من كمية الأمطار السنوية خلال موسم الأمطار الموسمية، مع ما يرافق ذلك من وفيات بسبب الفيضانات والانزلاقات الأرضية.

ويؤكد العلماء أن التغير المناخي يجعل الأمطار الموسمية أكثر غزارة وتقلباً، بينما باتت الفيضانات أكثر حدة جراء اقتلاع أشجار الغابات والبناء على سفوح التلال.

انزلاقات أرضية

وقال المسؤول المحلي لمقاطعة كوكس بازار شاهين إبراهيم إن الفيضانات أثّرت "في نحو 600 ألف شخص"، وأن 21 على الأقل قضوا فيها.

تستضيف بنغلاديش نحو مليون لاجئ من الروهينغيا الذين فرّوا من بورما جراء القمع بعد الانقلاب العسكري ويقيمون حالياً في مخيمات أُقيمت في غابة جُرفت وسفوح تلال في كوكس بازار.

وأوضح مسؤول عن شؤون اللاجئين أن أربعة منهم قُتلوا بينهم أم وطفلها، مشيراً إلى نقل "نحو ألفين ممن كانوا يواجهون احتمال التعرض لانزلاقات في المخيمات، إلى أماكن آمنة".

وفاضت المياه في مئات القرى في شيتاغونغ ثاني كبرى مدن بنغلاديش والتي تضم أكبر موانئها، جراء فيضانات قال سكان إنها من الأسوأ منذ عقود.

وألحقت الفيضانات أضراراً بخمسة آلاف منزل ذات سقوف من القش، وفق مسؤول محلي.

كما قُتل 19 شخصاً على الأقل جراء الفيضانات. وانتشلت بعض الجثث من نهر سانغو بعدما تراجع مستوى المياه في الأيام القليلة الماضية. وتأثر نحو 450 ألف شخص بالفيضانات.

وتسببت الأمطار بفيضانات مفاجئة كبرى في منطقة تلال بندربان، حيث أعلن المسؤول شاه مجاهد الدين عن مقتل 10 أشخاص على الأقل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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