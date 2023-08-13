سياسة
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المغرب.. الأرصاد الجوية تسجل درجة مئوية قياسية في أكادير
قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب إن المملكة سجلت رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة المرتفعة وصل إلى 50.4 درجة مئوية في مدينة أكادير. ولفتت إلى أن الرقم القياسي السابق كان 49.9 درجة وجرى تسجيله في مدينة السمارة (جنوب) في 13 يوليو.
المغرب.. الأرصاد الجوية تسجل درجة مئوية قياسية في أكادير
طائرة إطفاء تابعة للقوات الجوية الملكية المغربية تخمد حريقاً هائلاً في طنجة شمال المغرب في 12 أغسطس/آب 2023 / صورة: AFP
13 أغسطس 2023

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب إن المملكة سجلت رقماً قياسياً جديداً في درجات الحرارة المرتفعة وصل إلى 50.4 درجة مئوية في مدينة أكادير (وسط).

المديرية أوضحت، عبر بيان مساء السبت، أنه لأول مرة في المغرب تتجاوز درجة الحرارة المسجلة عتبة 50 درجة مئوية.

ولفتت إلى أن الرقم القياسي السابق كان 49.9 درجة وجرى تسجيله في مدينة السمارة (جنوب) في 13 يوليو/تموز الماضي.

وتابعت المديرية بأن "الحالة الجوية العامة خلال هذا الأسبوع تميزت بموجة حر عمّت معظم أرجاء البلاد.

ويُعزى هذا الجو شديد الحرارة، والمعروف بظاهرة الشرقي، إلى صعود كتل هوائية حارة وجافة قادمة من الصحراء الكبرى نحو البلاد".

وهذه الكتل تسببت في ارتفاع شديد في درجات الحرارة، حيت تجاوزت المعدل الشهري بـ5 إلى 13 درجة، بخاصة الجمعة والسبت الماضيين، و"اللذان يعتبران الأكثر حرّاً، إذ سُجلت فيهما درجات حرارة قياسية تجاوزت الحرارة القصوى الشهرية بجنوب ووسط البلاد"، وفقاً للبيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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