سياسة
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صور| "خشبية وطبيعية".. تركي يتفنن في صنع أدوات المطبخ
جذبت أدوات مطبخ خشبية وطبيعية يصنعها شاب تركي من ولاية دوزجة، اهتمام  الكثيرين داخل تركيا وخارجها. ولفت أقين مجاهد دومان إلى أنه يرسل منتجاته إلى مختلف أنحاء تركيا، فضلاً عن إرسالها إلى زبائن في الولايات المتحدة الأمريكية والسعودية والدنمارك.
صور| "خشبية وطبيعية".. تركي يتفنن في صنع أدوات المطبخ
تركي يتفنن في صنع أدوات المطبخ / Others
13 أغسطس 2023

يتفنن الشاب التركي أقين مجاهد دومان في صنع أدوات مطبخية خشبية تلقى إقبالاً داخل البلاد وخارجها.

يعيش دومان البالغ من العمر 24 عاماً، في قضاء "جمعة يري" بولاية دوزجة شمالي تركيا.

وقرر دومان بعد تخرجه في قسم الصحافة بكلية الاتصال بجامعة "قوجا إيلي" العمل في مهنة المشغولات الخشبية التي تعلّمها من جده، الذي فارق الحياة قبل عام.

وأوضح دومان أنه حوّل قسماً من مرأب منزلهم إلى ورشة لصنع أدوات خشبية.

وأفاد بأن الأدوات المطبخية مثل الشوك والسكاكين والملاعق والأطباق المصنوعة يدوياً تلقى إقبالاً كبيراً.

ولفت إلى أنه يرسل منتجاته إلى مختلف أنحاء تركيا، فضلاً عن إرسالها إلى زبائن في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية والدنمارك.

ونوه بأن مشغولاته تلقى إقبالاً كبيراً لأنها طبيعية تماماً ولا تحتوي على أصبغة إطلاقاً، مشيراً إلى أنه يزيّتها بزيت الزيتون فقط ويعالجها حرارياً.

وأكد دومان أنه يحب هذا العمل كثيراً ويحرص على تطوير تصاميم مشغولاته.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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