سياسة
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الجيش الإسرائيلي: "مشتبه به" ألقى زجاجة حارقة من لبنان تجاه السياج الحدودي
قال بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي إن مشتبهاً به اقترب من السياج الحدودي على الحدود اللبنانية وألقى زجاجة حارقة على السياج، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن ناشطاً بحزب الله ألقى الزجاجة وأن الجيش ردّ بإطلاق النار في الهواء.
الجيش الإسرائيلي: "مشتبه به" ألقى زجاجة حارقة من لبنان تجاه السياج الحدودي
الجيش الإسرائيلي: أدى إلقاء الزجاجة الحارقة إلى إلحاق أضرار طفيفة بكابل الاستشعار لأحد ناقلي المياه في منطقة السياج / صورة: AP
13 أغسطس 2023

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، أن عنصراً مشتبها به ألقى زجاجة حارقة من لبنان باتجاه السياج الحدودي.

وقال الجيش في بيان: "اقترب مشتبه به من السياج الحدودي في المنطقة المطلة على الحدود اللبنانية قبل قليل، وألقى زجاجة حارقة على السياج".

وأضاف: "أدى ذلك إلى إلحاق أضرار طفيفة لكابل الاستشعار لأحد ناقلي المياه في منطقة السياج" .

وقبل صدور بيان الجيش ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن "عنصراً تابعاً لحزب الله ألقى زجاجة حارقة على الجانب الإسرائيلي في المنطقة المطلة على الحدود بين إسرائيل ولبنان، دون وقوع إصابات".

ولم يصدر تعقيب فوري عن "حزب الله" على الحدث.

والثلاثاء الماضي، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، زعيم "حزب الله" حسن نصر الله من "ارتكاب أي خطأ"، مهدداً بإعادة لبنان "إلى العصر الحجري في حال وقوع تصعيد أو صراع".

وسبق أن شنت إسرائيل في 12 يوليو/تموز 2006 حرباً على لبنان استمرت 33 يوماً إثر أسر "حزب الله" 3 جنود، وأصدر على إثرها مجلس الأمن القرار 1701، جرى بموجبه وقف القتال وتعزيز قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام "يونيفيل" في جنوب لبنان.

ويشهد الجنوب اللبناني بالآونة الأخيرة توتراً عقب اتهامات متبادلة بتسخين الأجواء والاستفزازات جراء عمليات تجريف تنفذها إسرائيل في مناطق يعتبرها لبنان ضمن أراضيه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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